他上廁所出來「整個家沒了」只剩浴室在原地　竟是龍捲風瞬間夷平

▲美國路易斯安那州遭到龍捲風侵襲。此圖與本文無關。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國路易斯安那州一名男子在家時,突然感到一陣內急,他解放完踏出廁所,卻發現自宅整棟被夷為平地,只剩下身後的浴室完好無缺。原來,當地城鎮遭到龍捲風侵襲,數百間房屋都被破壞,男子的住家也不例外,他則因為跑廁所而躲過一劫。

《商業內幕》報導,當事人的女婿艾克斯(Keith Eccles)是當地藝術家,龍捲風來襲時,正在家中繪製馬克吐溫肖像。他很擔心住在隔壁的岳父,於是在風暴結束後,立刻前往查看,卻驚訝地發現,那棟房子除了浴室以外都被「撕成碎片」。

艾克斯表示,14日的龍捲風「只發生在幾秒鐘內,它非常大聲,接著又安靜了。」而岳父更是心有餘悸,「他出來的時候,不知道發生了什麼事」。

Keith Eccles is a local artist who owns a home and studio right where the storm ripped through 9th street in #Gretna overnight. He says he’s just thankful he and his neighbors are OK. @FOX8NOLA pic.twitter.com/LSnDZZbt7b