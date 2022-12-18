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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：有台商訂單損失了50%　大陸想留住台商「難度很大」

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生17日表示，中國大陸今年前11個月加工貿易的增長率只有1.3%，代表著台港澳企業在大陸非常困難，他接觸的台商協會會長就透露，有台企訂單損失了50%，「把台港澳企業留住的難度很大。」

張燕生當天出席了2023《財經》年會，他提到，中國大陸明年穩外貿的風險將明顯加大，但是經濟整體好轉有信心，「關於穩外貿難度加大，我這個地方就列了一組數據，我們可以看到今年的4月份，我們的外貿進出口的增速是0.1%，而今年的11月，我們的外貿進出口的增速是0.1%，也就是我們從4月份的谷底到了11月份再次回到谷底。因此，明年外需萎縮，如何能夠實質上穩住外貿？挑戰是很大的。」

張燕生指出，大陸加工貿易的增長前11個月只有1.3%，意味著台港澳企業在大陸非常難，「我接觸很多台商企業一些協會的會長，他們就講他們的訂單損失了50%，也就是說怎麼能夠把過去40年伴隨改革開放的台港澳企業留住？難度很大。」

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

張燕生說，可以看到今年前11個月外企進出口的增速只有0.1%，而占比已經下降到33.1%，說明現在的外貿半壁江山的外資已經下降到1/3，而且今年前11個月增速下降到0.1%，「怎麼能夠穩住外資是一項重要的工作。」

張燕生進一步說，現在勞動密集型的產品出口占比已經下降到17.9%，「他們非常努力，他們確實在數字化、自動化和這種智能化做得非常好。但是你可以看到，他們的佔比已經持續下降到最低點。因此，明年穩增長如何穩住外貿，穩住外資對我們是挑戰很大的。」

談及對於明年的預期，張燕生認為，房地產是國民經濟的支柱產業，政府現在已經推出各項舉措努力改善行業的資產負債狀況，下一步中國的城鎮化將為房地產帶來支撐，「從這個角度來講，明年希望能夠在幹部敢為、地方敢闖、企業敢干、群眾敢首創上形成真正的思想解放運動，把穩增長穩在全面深化改革的努力上。」

另外，對於最近大陸的外貿企業組團出國搶訂單的現象，張燕生表示，搶訂單是地方政府和企業去修復中國和世界的經貿聯繫，但擴大內需就是給全球創造新訂單，重點還是應該放在擴內需、穩消費，這對於走出困境是非常好的。

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