湘夜遊1／排隊7千號！爭搶穿越80年代　網紅「不夜城」打卡舊回憶

記者任以芳／湖南長沙報導

大陸湖南長沙號稱「不夜城」，疫情期間連續三年榮獲「大陸十大夜經濟影響力城市」。不只五彩霓虹的步行街和摩登高樓吸引人，知名網紅文創品牌「文和友」成功重塑當年老長沙風貌。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪，馬上陷入80年代時空感，懷舊簍空窗花、早期街邊小霸王電動機台，阿嬤時期的雜貨店和復古招牌，不只勾起60、70年代生活回憶，成為大陸00、90後觀光客最熱門網紅打卡地，今年大陸五一長假創下排隊7000號的驚人紀錄。

▲ 長沙「文和友」文創城，打造5千坪80年代老長沙記憶 。（圖／記者任以芳攝）

成立11年的「文和友」是長沙夜經濟頭號指標，早期在街邊從賣臭豆腐和大香腸起家，直到2018年「文和友」獲得戰略資金挹注，同年，投資一億（單位：人民幣，同下），以龍蝦餐飲為主切入點，正式攻入長沙「夜場經濟」。

「文和友」創始人打造這座近5000坪的小龍蝦文創城，建築空間跨越7層樓高和 300米長的復古街道，甚至還有空中纜車，入場完全免費。來到這不只有觀光娛樂性質，讓人重溫80年代老長沙街頭巷尾熱鬧的場景。

▲走進文和友以為來到老電影懷舊場景 。（圖／記者任以芳攝）

記者走進早期電影裡復古公寓、簍空窗花和窗台，各式各樣老招牌和標語。換個轉角巷弄，擺放一排街頭小霸王電動機台，讓人瞬間掉入80年代時空。

這裡不只販賣復古情懷，滿足光觀客味蕾，不只有長沙有名特色的小吃商戶入駐，理髮店、酒館、舞廳等各具年代特色的生活娛樂場景，完全不重複各有特色，並且結合現代流行餐飲，新舊交融很有創意。

▼ 所有裝修真實還原80年代風情。（圖／記者任以芳攝）

▲長沙人老城區的記憶。（圖／記者任以芳攝）

接受訪問的長沙市民王先生剛從澳洲讀書回來，當他走進「文和友」馬上有懷舊感，重回自己小時候生活環境，尤其是背景音樂都是80年代港台風味，馬上勾起學生時代回憶。

60後的馬先生則說，「我對電影佈告欄和雜貨店的場景最有感覺，早期大陸娛樂不多，看場電影都很奢侈，來到這好像找回青春記憶。」

集合長沙網紅店「文化+餐飲」的特色，「文和友」夜場經濟十分驚人，營業時間超過凌晨兩點後，非常適合年輕人「續攤」夜宵。舉例今年大陸五一長假，位於海信廣場總店得排隊人潮超過7000多號。

當時長沙人甚至開玩笑的說，「朋友圈有一半以上人都去打卡了。」相關影片或介紹，在大陸抖音、小紅書等年輕人高使用率的互聯網平台，累積轉發量超過千萬次，成為最好免費宣傳。

▼ 湖南「夜經濟」少不了小龍蝦助推。（圖／記者任以芳攝）

▲文和友主打穿越時空吃湘菜小龍蝦 。（圖／記者任以芳攝）

即使受疫情影響，「文和友」夜經濟還是很旺盛，不管是本地客或觀光客為了吃小龍蝦而來。三名來自安徽遊客接受訪問表示，「長沙小龍蝦和安徽比起來各有特色，吃起來還是比較香辣」、「整體感受還是比較懷舊復古，很適合拍照打卡。」

「文和友」在長沙爆紅後，斥資2億在廣州復刻「城中村」文創商城，幾乎把廣州20世紀末破舊的城中村原封不動搬進商場。從街道建築、大排檔、攤商小店特色裝修十分細緻，剛開始人潮火爆，現在卻慢慢降溫。

「文和友」能在長沙能勾起當地人懷舊心情，但到了廣州卻水土不服，除了受疫情影響，廣州多地還保留煙火味濃厚的城中村，隱藏許多好吃的美食，價格親民實惠，時間久了觀光客心裡自有選擇。

▲文和友的懷舊創意到廣州反而遇到瓶頸 。（圖／記者任以芳攝）

儘管向外拓展遇到瓶頸，「文和友」積極建立堅識商業模式。對外公關也向記者指出，「文和友擁有研發養殖、精加工、經銷、零售、營銷、標準及定制化餐飲服務、主題IP打造等能力，業務涵蓋餐飲、文旅、農業、娛樂、電商、文創等，已建立了數字化經營管理體系，文和友還在長沙市望城區建立了小龍蝦產業研究院和生態養殖基地。」

回顧「文和友」剛開始發跡於長沙的坡子街，從小攤子一步一腳印慢慢做大。如今不只提供大眾娛樂文化，旗下延伸城市文和友，文和友龍蝦館、文和友老長沙臭豆腐大香腸等多元化品牌，不只是長沙城市新名片，更是大陸本土少有創新消費品牌。

▼ 長沙「文和友」成為城市特色網紅名片 。（圖／記者任以芳攝）