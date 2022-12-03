湘夜遊2／台灣冬瓜茶大戰長沙奶茶！　他勇闖「不夜城」開創獨特藍海

記者任以芳／湖南長沙報導

大陸湖南長沙號稱「不夜城」，疫情期間連續三年榮獲「大陸十大夜經濟影響力城市」。其中，知名打卡網紅文創景點「文和友」，斥資1億人民幣打造年80年代老長沙風貌城，來自台灣的冬瓜茶也在這片商場佔有一席之地，小有名氣。《東森新媒體ETtoday》記者採訪「雄嫂冬瓜茶」的台灣老闆蔡宗良，當時他只帶20萬人民幣來創業，三年下來即使受疫情影響，生意還算穩定，去年一整年的營業額約50萬人民幣，換算200多萬台幣。

▲台灣冬瓜茶勇闖長沙「不夜城」。（圖／記者任以芳攝）

▲設計外觀很有台灣早期鄉下店面風情。（圖／記者任以芳攝）

湖南長沙知名品牌「文和友」成功復刻老長沙記憶，這座近5000坪的小龍蝦館，建築空間跨越7層樓高和 300米長的復古街道，實景打造當年舊長沙街頭的場景，讓人懷念80年代風情。

來到「文和友」復古城，各式各樣長沙小吃羅列其中，其中一攤「雄嫂冬瓜茶」招牌，打著新鮮好料、現切冬瓜等宣傳，很有早期台式鄉下純樸風情，許多觀光客以為只是「模仿」寶島美食，沒想到老闆口音真的很「台味」。

老闆蔡宗良老家來自彰化，最早在新竹開飲料店，也是賣冬瓜茶。即使來到大陸創業，說起自家招牌飲品，他相當自豪的說，「用的都是真材實料！自己敢喝的，才敢賣給客人。」

▲蔡宗良的手搖飲堅持原汁原味。（圖／記者任以芳攝）

採訪過程中，正好訂單來了，蔡宗良馬上展示自己食材，都是採買當天新鮮的百香果、金桔等水果，現切現壓製做茶飲，即使成本不便宜，他拒絕使用還原的濃縮果汁，堅持天然口感最真實。

蔡宗良說，「我的冬瓜檸檬茶沒有添加果糖，都是天然甜味。冬瓜茶磚也是純手工製作，原料只有冬瓜、黑糖和一點砂糖，需要熬煮2個多小時。」

▼ 手工2小時熬煮冬瓜茶磚 。（圖／記者任以芳攝）

▲蔡宗良是湖南女婿，2019年背水一戰從台灣來長沙創業。（圖／記者任以芳攝）

聊到一半，蔡宗良五歲小兒子跑過來撒嬌，記者順勢聊起當初來長沙發展原因？他說，主要受到兩人影響，一位是自己湖南籍妻子，一直很看好長沙經濟發展，另一位就是「文和友」老闆文賓

談起當年奇妙緣份，蔡宗良說，2017年文賓去台灣旅遊，希望物色台灣特色小吃引進長沙，對冬瓜茶很感興趣，正好有人幫忙牽線，文賓強力遊說他去長沙文和友開店。

離開家鄉西進是大事，蔡宗良內心掙扎幾日後，在妻子大力支持之下，陸續處理台灣所有資產，包括兩台心愛的重型機車，籌措創業基金。2019年底一家三口移居長沙，那年，他只帶了20萬人民幣，換算大約不到100萬台幣，開店賣起冬瓜茶，成為「文和友」商場唯一的台灣人。

「一開始是有賺錢的。」蔡宗良表示，「文和友」商場於2019年9月29日開幕，剛好趕上十一假期，每個月營業額約5到6萬元（單位：人民幣，同下），換算30多萬台幣（尚未扣除成本）。

隔年2020年爆發疫情時，過年期間商場休息45天，完全沒有收入，之後生意直接腰斬，直到同年暑假旺季7到9月才慢慢恢復。主要是「文和友」給入駐店家很大的優惠，不收房租、水電，業主從商家營業額分潤三成，等於一起承擔風險。

蔡宗良也說，疫情期間遇到封控，無法上班開在，店家少了房租水電等固定開支，負擔少了很多。隨著疫情變化，去年一整年的營業額還有50萬人民幣。「如果在家鄉彰化鹿港開一家小飲料店，每年也不可能賣到200萬元台幣。」

▲大陸本土品牌茶顏悅色幾乎打趴很多手搖飲店。（圖／記者任以芳攝）

蔡宗良坦言，當初進駐長沙開店，當地市場流行喝奶茶，許多人不看好他。因為冬瓜茶只在福建、廣東沿海一帶流行，大陸消費者直覺認為冬瓜只能排骨湯等鹹的料理，無法想像冬瓜能做成甜飲。

談到大陸手搖飲「內捲」有多競爭？蔡宗良以長沙文和友商場為例，裡面就有6家飲料店，除了自己賣的冬瓜茶，還有茶顏悅色、咖啡等飲品。正好「文和友」主打湘辣小龍蝦、長沙豆腐都很重口味，冬瓜茶正好清爽解膩。

說起自己藍海策略，「常看到顧客手裡買奶茶，也會買清爽的冬瓜茶、檸檬茶來解辣。大家的賽道不同，主打商品不同，以差異化做出和同業的區隔。」

▲台灣冬瓜茶大戰長沙奶茶，蔡宗良用心服務和真材實料，闖出自己藍天。（圖／記者任以芳攝）

「謝謝你，有空常來！」這是蔡宗良最常和顧客說的話，「剛開始聽到的客人都會愣一下。這時我會跟他解釋，是有空常來玩的意思」，除了產品獨特性，台灣服務精神也是關鍵。

蔡宗良沒有多餘的廣告預算，靠著熱情精神和真材實料的品質，正好打中大陸網紅宣傳效應，靠著口耳相傳和互聯網的推薦，他的冬瓜茶在「文和友」開始闖出名氣。「今年暑假有很多遊客來買冬瓜茶，拍照上傳微信朋友圈，也有網紅喝完發到抖音、小紅書，無形中幫忙宣傳。」

說發展到未來發展計畫？蔡宗良堅持不開加盟店，一方面大環境變化太快，再者也不想豪堵一把，很多人迅速擴張後都是割韭菜，不符合自己當初創業理想和初衷，穩紮穩打慢慢賺錢，一步一腳印，路才走得更長遠。