這真是太神奇了！公園公廁臭味怎麼消失不見了

▲板橋福德公園污水接管完成，如廁時，不再有臭味相伴。

圖、文／新北市政府水利局

以往爸媽帶著小孩或是大小朋友到公園遊憩後需要上廁所時，最令人詬病、無法忍受的是廁所傳來陣陣臭味，為徹底解決民怨，新北市政府水利局除大力推動後巷污水接管外，近年也針對使用頻率高的公園公共廁所辦理污水接管。全市污水管線已到達可接管之公園公廁共計88處，已全數接管完成，未來新建廁所如管線到達則可進行納管作業，到公園上廁所，不再有臭味及髒亂。

▲公園公廁以前就地使用化糞池，經常傳出惡臭刺鼻，也需定期清理維護；圖為水利局佈建永和仁愛公園污水管線施工，污水接管後會將化糞池清理並填平，更能維護環境衛生。

水利局表示，過去在污水下水道建設經費有限下，為優先改善市民生活環境，全數投入進行用戶污水接管，111年10月31日新北市用戶接管普及率已大幅成長至71.53%，接管近117萬戶已是全國最高。市民大力支持污水建設及用戶接管，也期盼有更優質的居家環境，其中以往的公園公廁化糞池大多位於開放空間，長久下來容易臭味逸散，造成民眾觀感不佳。完成接管的公園公廁不僅沒有臭味，亦可減少登革熱等病媒蚊傳染病威脅，免除管理單位定期抽水肥困擾和花費，更可活化既有空間，提供市民更寬廣較佳的遊憩環境。

▲三重自然公園污水接管完成，完成接管的公園公廁不僅沒有臭味，亦可減少登革熱等病媒蚊傳染病威脅。

常去板橋福德公園遛小孩的陳姓民眾說，以前每次要帶小孩去廁所洗手的時候，小孩都吵著寧可回家再洗，就是因為廁所環境的化糞池味道太濃厚，不敢靠近，現在沒有了化糞池，味道整個都不見了，小孩也願意使用廁所，不用再趕著跑回家了。

新北建設了很多特色公園，在玩樂運動之餘，需要去上廁所或沖洗，但髒臭的廁所，總是成為大家陰影，為快樂的旅途留下不美好，為此，完成污水接管是必要的，未來水利局除持續推動用戶接管外，也提升公共設施環境品質，打造更優質的生活環境。