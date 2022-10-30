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梨泰院踩踏153人亡！專家分析「人流+從眾」釀禍　醫曝救命一招式

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

▲南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

記者陳以昇／新北報導

南韓首爾梨泰院29日慶祝萬聖節活動，卻發生大規模推擠踐踏意外，造成至少153人死亡，新北市政府特別訂定「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，主辦方需提出申請並檢附活動安全工作計畫；另當發生踩踏事件時易造成民眾恐慌，發生「從眾行為」，應管理容留人數並分流；醫師也呼籲，遇到事件應將自己蜷成球狀，為胸腔創造空間呼吸。

新北市消防局火災預防科科長林登港根據「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」表示，主辦者辦理指定、公告或3000人以上大型群聚活動，應於活動舉行30日前，向執行機關提出申請，檢附活動安全工作計畫，經審查通過並發給許可文件後，始得辦理活動。

▲大陸女孩從梨泰院慘劇中倖存。（圖／翻攝自微博／芒果媽媽）

▲大陸女孩從梨泰院慘劇中倖存。（圖／翻攝自微博／芒果媽媽）

科長林登港進一步表示，此次南韓發生重大踩踏事件，造成151人死亡，根本原因就是安全管理出問題，主辦單位必須先預估參加人數，不該超過場地容納的人數，當發現人數超過預期，應該由工作人員進行動線疏導，及人數分流，才不會發生推擠意外。

發生踩踏事件最主要原因是，當有人跌倒，就會引起恐慌，就會發生「從眾行為」，要有效防範類似事件，最重要就是避免去人多地方，再來就是容留人數要控管，出入口也要做好流量管制，當事件發生應立即將跌倒旁人拉起，並呼喊別推擠，才能避免踩踏事件悲劇。

專業醫師表示，此次南韓踐踏事件一開始大多在人擠人當中，因胸腔遭擠壓發生窒息，當有發生推擠時，盡量找角落躲藏，比跟著人流逃生安全，一切以能呼吸為最重要，另外要保護頭、頸、胸腹，避免被擠壓影響呼吸，或是手腳蜷曲形成球狀，讓胸腔有空間呼吸，如果人流過大，竟可能雙手撐開爭取空間呼吸。
 

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