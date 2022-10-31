梨泰院釀154死！新北耶誕城進行風險評估　緊急應變中心將進駐

▲▼新北市政府針對2022年歡樂耶誕城活動提前部署 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

南韓首爾梨泰院29日發生重大群聚踩踏意外，造成154人死亡，新北市政府為了迎接2022年新北歡樂耶誕節，提前做出準備，除依據大型群聚活動安全管理要點與自治條例訂定安全防護計畫，更整合周邊安全疏導與緊急應變等措施，期能有效預防重大群聚事故，確保大型活動安全無虞。

因南韓梨泰院群聚發生重大死亡意外，新北市政府將舉辦的新北歡樂耶誕城，自2022年11月11日至2023年1月2日止，目前已進行活動風險評估，並針對建管及消防安全、人員動線規劃、人數管制、人潮疏散作業及各項安全防護措施訂定安全防護計畫。活動現場並設有自衛消防編組，由新北市政府消防局、工務局、警察局、衛生局、環保局、交通局等局處進駐現場緊急應變中心。

各任務編組針對場地、器材設施、防火避難設施及消防安全設備，將在活動前再次檢查，並於活動期間機動巡檢，維護場內、外人員安全、秩序維護，落實活動安全巡視及周邊交通疏導，以防範活動突發狀況之發生，並隨時注意現場氣氛及群眾情緒掌握，避免鼓躁、推擠情況。此外，新北歡樂耶誕城開城前都會進行大量傷患搶救演練，促使現場工作人員及消防局救援單位能互相磨合，強化緊急事故應變能量、保障活動人員安全。

另外，新北市府團隊在歡樂耶誕城活動開始前，辦理工作人員安全講習，進行各項緊急應變程序演練，藉由模擬災害狀況進行通報、應變及避難引導等演練，強化活動應注意之事項及各類災害事故處置措施。

新北市長侯友宜強調：市府舉辦大型活動時，安全永遠擺在最重要的第一個位置，沒有安全就沒有一切，已要求市府團隊緊盯每一個活動在安全上的大小步驟，包含警力分布、交通疏導、災害防救等，把安全做到位，全力守護市民的安全，也提醒市民朋友參與各項活動，安全最重要，務必謹慎小心，開心出門也要平安回家。