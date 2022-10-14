完成三任務輕鬆抽好禮吃美食！　新北稅捐處力推雲端發票e起來

利用信任傷害熟人！2名被害人向《東森新媒體ETtoday》投訴指出，北市天母有對謝姓夫妻，得知2人想置產，但因北市房價過高無力購買，竟謊稱自己是某建案地主戶，原因係因新北市議員陳啟能為感念其母親，因此把「仁義重劃區」將開發消息洩漏，故以極低價買地，導致2人陷入錯誤支付490萬頭期款。對此，陳議員也出面嚴正否認此事。