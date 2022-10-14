完成三任務輕鬆抽好禮吃美食！　新北稅捐處力推雲端發票e起來

▲新北市府舉辦「稅務挑戰e起來」。（圖／新北市政府提供）
實習記者李密／台北報導
即日起按讚稅捐處粉專，完成任務輕鬆抽餐券！新北稅捐處為讓民眾瞭解稅務知識、推廣購物消費儲存雲端發票，特別舉辦「稅務挑戰e起來」網路活動，活動任務包括設定領獎資料、歸戶手機條碼載具、創作圖卡，只要完成指定任務，即可抽hot7禮券（48名）、聚商品卡（32名）、陶板屋禮券（70名），邀請全國民眾一同完成任務、抽好禮。
▲新北市府舉辦「稅務挑戰e起來」，完成任務即可抽陶板屋禮券。（圖／王品提供）
稅捐稽徵處說明，即日起至111年11月30日，全國民眾只要按讚FB粉絲專頁「稅不著-呼叫暗光鳥」並分享活動FB貼文，再完成下列任一任務，即可參加抽獎。美食禮券（商品卡）數量有限，1人限1次得獎機會（獎項從優）。
任務一：民眾可進入稅捐稽徵處官網設定雲端發票領獎資料，即可抽hot7禮券（48名）。
任務二：各電信業者官網，將電信帳單發票歸戶至手機條碼，並截圖上傳至Google表單，可抽聚商品卡（32名）。
任務三：拍攝或創作與稅務、納保、雲端發票有關的照片或圖片，並加註稅務標語，上傳至FB或IG設定公開，再將圖片或照片上傳至活動網站，即可抽陶板屋禮券（70名）。
稅捐處將於111年12月中旬，公布得獎者名單於稅捐稽徵處粉絲團。
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