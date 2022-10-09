水利局副局長撞癱男大生　二審仍判賠1082萬

▲ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

水利署南水局鄒姓副局長2016年在高雄開車撞傷何姓大學生，導致何男腦部受傷，生活無法自理，刑事部分，鄒男被依過失重傷害罪判刑6月定讞，民事部分，高雄地院一審判賠1000萬餘元，鄒姓副局長不服上訴，高雄高分院審理後駁回上訴，維持原判決。

判決指出，2016年5月27日傍晚5點，鄒姓副局長開車從高雄市楠梓區土庫一路左轉清豐二路時，與騎機車的何姓男大生發生擦撞，何男腦部受創、右腳踝開放性骨折，經送醫搶救後雖無生命危險，但意識不清、需使用呼吸器，日常生活無法自理，需專人照顧。

刑事部分歷經一、二審，法官認定車禍發生的主因是「轉彎車未禮讓直行車」，何男沒有肇事責任，一、二審均依過失重傷害罪判鄒男6月定厭，得易科罰金。

民事部分，何男以車禍發生時僅22歲，需長期看護，依每天看護費2000元、國人餘命77歲計算，加上醫療費共向鄒男求償1000萬2286元。鄒男爸媽也請求200萬元精神慰撫金。

一審時，鄒男承認駕駛疏失，但自稱只是個月薪才7、8萬元的公務員，無力負擔高額賠償金，法官最後判鄒男須賠償何男1000萬餘元，另也要賠償何男爸媽各150萬元，總計1300多萬元，扣除強制險218萬元後，仍應賠償1082萬餘元。

鄒姓副局長不服上訴，主張何姓男大生抽血酒測換算約為每公升0.05毫克，應負擔部分責任，但法院認為殘留酒精成分原因很多，如採血前用酒精消毒、醣類食物、飲料經消化後，也可能產生少量醇類，判定不一定是飲酒造成，另外，也主張他的汽車B柱嚴重凹陷，懷疑何男機車車速應該很快，也應負過失責任。

二審認為，無法依汽車板金凹陷程度，換算機車肇事前的車速，所以根據車輛鑑定委員會的肇責認定，是因鄒男轉彎車未禮讓直行車，應負全部肇責，駁回上訴，維持原判賠償千萬餘元。