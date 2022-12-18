農委會3方向帶動石斑魚產值！打入日本迴轉壽司市場、美國米其林主廚也驚豔

▲臺灣石斑魚透過美國米其林主廚的創意料理手法，也能成為有別於國人印象的西式料理。（圖／農委會提供，下同）

生活中心／綜合報導

近日，中國大陸接連對臺灣食品祭出新一波禁令，引發各界討論，不少人也回頭檢視今年年中無預警被禁的石斑魚，歷經半年現況如何？農委會強調，為了降低對單一市場的依賴，目前積極以3方向採取因應措施，包括開發臺灣多元通路、拓展國外行銷市場及增加不同產品型態，自今(111)年6月15日以來，國內行銷已銷售逾2,100公噸；外銷則著重在繼續深耕既有市場，並開發新興市場等面向，截至12月11日的外銷量也已突破1,900公噸。同時結合食魚教育，保證安全去刺加工後，讓校園營養午餐也能「班班吃石斑魚」，更與不同業者合作推出家常或創意石斑魚料理，讓石斑魚不再只有「餐桌菜」的刻板印象，成為家常菜的同時，更能與速食、西方或日本料理結合，混搭出創意美味！

衝內銷！線上線下超好買「加倍滿足」煮夫煮婦需求

面對中國大陸近年禁止臺灣產品輸入，政府不只視之為警訊，也意識到需要更加靈活的對應政策，協助業者找尋新銷路！國內行銷部分，農委會特別頒布「石斑魚行銷活動作業規範」，補助地方政府、農漁民團體及魚市場舉辦行銷展售活動，增加國內石斑魚需求與採購量。國內實體通路包括全聯、楓康、萊爾富等，為讓消費者更熟悉石斑魚料理的美味度與便利度，可透過線下活動，加深民眾對於石斑魚的認識。例如全聯引進切片、冷燻、砂鍋魚頭等更容易料理的產品，增加國人烹調及食用石斑魚產品方便性；楓康超市也特別舉辦「龍膽石斑分切秀」，吸引逛超市的煮夫煮婦目光的同時，選購興趣也大增。萊爾富則透過一千多家門市由Line社群下單，有些地區直接到門市也能輕鬆採購龍虎斑，幫家人煮鍋魚湯，暖心補身更方便。

▲▼漁業署攜手全聯推秋旬鱻饗食補養生。

▲▼緊臨華山藝文特區的臺北希望廣場，這半年來，幾乎每個週末也會看到由中華民國全國漁會與在地生產者、通路業者串接，直接在現場與民眾面對面介紹石斑魚產品，要挑哪個部分、該如何料理？有興趣的民眾都可直接與現場人員了解。

有鑒於疫情期間，出現一批已習慣在線上消費日常家用、網購生鮮或熟食產品的族群，農委會也積極輔導財團法人農業科技研究院產業發展中心，整合民間協力廠商及漁會等漁業產業團體共同合作，透過漁業署建置之「GoFish！買魚去」及「鱻魚購」兩家電商、以及臺灣農產嘉年華、中華民國全國漁會網路商城等線上通路合作上架，推出特殊節日如中秋、年節禮盒、防疫組合包等組合商品，並辦理各式線上推廣促銷活動，讓民眾有更多不一樣的選擇，而且隨時隨地點開手機就能在線上完成採購，將石斑魚放進每天都要結帳的線上購物車中。擁有大量且穩定收視戶的東森購物、MOMO購物，也與政府、漁民合作產地直銷，農委會主委陳吉仲也曾多次與高雄市長陳其邁、漁業署署長張致盛等人攜手直播、販售國產優質石斑，每每推出的限定組合，都在1、2小時內就完售，強強滾的買氣有目共睹！

▲農委會主委陳吉仲多次與高雄市長陳其邁等人攜手直播，於電視購物臺合作販售國產優質石斑。

此外，還有意想不到的地方也能吃到石斑魚！像是關西服務區和清水服務區，也在新東陽與農委會的合作下，推出饕客級石斑魚便當，不用去海鮮餐廳，國道旅遊也能吃到新鮮魚料！至於一直嚮往英國炸魚文化的人，也有福了，漢堡新品牌「樂魚 Blue Fish」也跟上這波風潮，首創以石斑魚、虱目魚、旗魚、鱸魚等在地食材推出漢堡餐點，讓速食控有機會試試雞豬牛以外的選擇。

拚外銷！臺灣石斑魚游進日本藏壽司、征服美國米其林主廚

儘管中國大陸並非是臺灣石斑的單一市場，但對業者來說仍有一定衝擊，農委會為此也輔導業者持續深耕香港、美國、紐西蘭、日本等既有市場，並開發韓國、加拿大、歐盟、中東等新興市場，同時也制定「臺灣石斑魚海外拓銷獎勵計畫作業規範」，協助業者與海外通路如超市、賣場、餐飲通路等一同舉辦廣宣與拓銷活動，讓我國的優質石斑魚也能成為國外消費者首選！截至今年12月11日，石斑魚出口量已達1,903.27公噸，也達到目標量6倍以上的斐然成績。

為了讓臺灣石斑在國際友好夥伴心中留下深刻印象，近期特別在日本東京舉辦「臺灣農產品推廣午宴」，席間貴賓包括日本國會議員以及多位商社代表，除了推廣臺灣石斑，更用鱸魚、鰻魚、培根、毛豆、香蕉、鳳梨及鳳梨釋迦等多種臺灣農產食材製作各式可口料理及甜點。值得一提的是，在餐廳主廚開發菜單時，農委會寄送多樣國產農漁畜食材到餐廳，但主廚試過多樣食材後，認為臺灣石斑魚的口感及風味非常適合當地人口味，因此特別開發西班牙風醋醃炸石斑、酥脆石斑佐蔥薑醬及唐揚石斑等三道法式石斑魚料理，甫上桌就以緊實彈牙的肉質，瞬間擄獲貴賓們的心！

更振奮人心的是，臺灣石斑魚業者已與日本藏壽司公司(くら寿司株式会社)簽署採購備忘錄，明年上旬就能在連鎖門市吃到來自臺灣高檔美味石斑魚所製作的魚料理，這要歸功於臺灣石斑魚採專業化養殖，且加工處理過程皆經過HACCP、ISO22000等國際認證，才能順利打進日本迴轉壽司市場，可說是石斑魚外銷的重大突破！

▲▼臺日簽署採購備忘錄，臺灣石斑魚明年將進入日本迴轉壽司市場！

石斑魚的美味不能只讓鄰近亞洲國家品嚐到，國人驕傲的漁產品更要與西方好朋友分享！今年10月農委會也與外交部、外貿協會合作，特別在駐美國代表處雙橡園國慶酒會和舊金山國慶酒會，相繼向現場數百位賓客推出各式石斑魚料理。而在美國的「臺灣石斑魚推廣記者會」上，更邀請米其林星級餐廳法國主廚Chef Claude Le Tohic透過西式創意手法，示範三道創意石斑魚料理，包括石斑魚佐朝鮮薊白酒醬、香煎黑椒石斑魚配嫩菠菜、椰汁咖哩石斑魚，菜名聽起來與國人印象的料理方式截然不同，但唯一不變的是，皆能展現臺灣石斑魚特有的鮮甜及Q彈口感，讓不曾品嚐過的老外也大為驚豔！

▲米其林星級餐廳主廚特別打造的石斑魚料理，讓不曾品嚐過的老外也大為驚豔。

班班有石斑！嚴格「加工採檢」確保學童食用安全

除了兼顧內銷外銷，也不忘顧到國家未來主人翁的胃！農委會與教育部推動學校午餐採用國產可溯源石斑魚計畫，希望將擁有充足營養的石斑魚，帶進每位學童的營養午餐中，同時為了顧及小朋友的食用方便與安全，不僅設立嚴格的品質安全要件，包括使用原料魚需達約1.5年養成並達3公斤以上的加工規格、各種動物用藥殘留檢驗需合格，所有過程也都額外有加工處理生產線，並嚴選具有HACCP、ISO22000等國際認證的合格加工廠，再分別進行取肉、去刺修邊、分切及檢驗等流程，講求美味之餘，更力求確保學童的食用安全性。

▲提供給學童午餐的石斑魚，更需要嚴格去刺修邊，保護小朋友的食用安全。

從衝內銷、拚外銷到營養午餐加工處理，農委會開拓石斑魚多元市場的同時，也期待藉此讓更多人認識臺灣豐富美味的漁產品，不僅能以不同部位創意入菜、跳上國人的家常餐桌，也能就此迎接更開闊的國際市場。

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