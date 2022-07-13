漁業署長親站台+王令麟加碼挺　東森農場開賣龍虎斑、午仔魚狂銷千組

▲繼日前龍虎斑搶購一空，此次漁業署署長張致盛親上東森農場開賣5件式龍虎斑及午仔魚組合再次狂銷1000組完售。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

近期爆紅的台灣本土優質水產「龍虎斑」、「午仔魚」再度於東森農場開賣！繼日前高雄市長陳其邁、農委會主委陳吉仲聯手銷售龍虎斑搶購一空，今(7/13)漁業署署長張致盛也親上東森農場站台開賣5件式龍虎斑+午仔魚組合，東森總裁王令麟特別加碼回饋50%東森幣力挺在地漁民，鼓勵大家一起多吃台灣本土優質漁產，果然再次狂銷千組、創下完售佳績。

▲龍虎斑及午仔魚都是台灣超人氣水產，煎煮蒸炸都合宜。

台灣人愛吃魚，民間更流傳：「一午、二鯧，三鮸、四嘉鱲」或作「一午、二紅衫、三鯧、四馬加」，然而不管怎麼排列組合，午仔魚都是台灣人最愛。此次在東森農場開賣的午仔魚更是由台灣百大青農所養殖的外銷級水產，以水質乾淨又能維持恆溫的「鑽石水」及「益生菌」高規格飼養，並具備完整生產履歷保障消費者的食安權益。

今(7/13)在東森農場開賣的午仔魚、龍虎斑為5件式組合，包含龍虎斑(500g/尾)*1、產銷履歷午仔魚(250-300g/尾/包)*2、安心午仔魚一夜干(150-180g/包)*2，不論乾煎、煮湯或蒸、炸等方式都適合，讓消費者吃到最優質的本土水產，LIVE現場由豪門私廚現場示範乾煎午仔魚料理飄香攝影棚，示範將過去常見於宴客料理的午仔魚及龍虎斑帶入餐桌日常，也帶動買氣搶搶滾。

▲漁業署署長張致盛(左2)呼籲民眾多吃午仔魚及石斑魚，並感謝東森農場協助推廣本土水產。

漁業署署長張致盛表示，過去午仔魚和石斑魚都是海中野生的魚種，尤其午仔魚更是台灣民間心目中第一名的美味魚，如今透過高超的養殖技術，石斑魚一年可以生產2萬噸、午仔魚一年生產1萬3千噸，消費者已經可以用很低的成本就可以吃到最好吃的魚。

張致盛強調，非常感謝東森農場提供這麼好的平台協助販售，過去已有很多漁民的產品透過東森農場推廣，在市場上造成風潮，讓許多消費者現在都懂得透過東森農場關注並選購最好的食材，希望未來漁業署也能持續與東森農場合作，把台灣最優質的漁業水產推廣給國內消費大眾。

▲午仔魚及龍虎斑常見於宴客料理，如今用平實的價格就能購入。

東森購物總經理彭鴻珷說明：「龍虎斑及午仔魚在市場上一直都很受歡迎，本來消費者的接受度就很高，我們東森農場這次的銷售又是透過漁會及縣市政府的把關，漁貨品質絕對更優於市場」。

彭鴻珷呼籲，「近期在龍虎斑產銷失衡的情況下，藉由東森農場推廣龍虎斑及午仔魚，希望邀請更多人一起來吃本土魚支持在地漁業，先前農委會主委陳吉仲就曾提出，台灣每年從國外進口6萬噸鮭魚，若大家同心協力把吃國外魚種的習慣移轉部分的量一起來吃台灣本地魚，就能發揮對漁民的立即幫助，而東森集團也將持續配合政府政策，持續在東森農場把最好的台灣農漁特產分享給消費者」。

▲張致盛贈感謝狀給東森農場感謝支持在地優質漁產，由東森購物總經理彭鴻珷代表收受。

東森購物秉持和小農站在一起的精神，自2020疫情開始便率先加入農漁產銷售國家隊行列，開闢「東森農場」節目助力行銷台灣在地的農漁特產，連連創下銷售佳績，像是新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆、高雄美濃北蕉開賣33分鐘完銷12噸；在地養殖午仔魚等新鮮漁產超值組合，一開賣即狂銷超過2,000組，兩小時熱賣8,000條魚；拉拉山甜柿限量400組，開賣20分鐘便火速完售，再再證明了消費者對於「東森嚴選」品質的信賴，推薦讓民眾吃得更安心有保障。東森購物也會秉持把關精神，繼續將台灣各地優質農漁好滋味，透過旗下多元通路由產地直送到民眾手中，全力配合政府政策，盡心為農漁民帶來更大收益，並拋磚引玉期待各界一同力挺台灣農漁業、創造多贏局面。