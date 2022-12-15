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陸禁台貨對策在哪？　賴士葆轟只撒錢、提告：誰都能當農委會主委

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 立委賴士葆質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴士葆透過臉書痛批，在蔡政府執政下，官員「從不為錯誤政策下台」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

中國大陸近日無預警禁止台灣水產品、食品加工和酒類等產品輸入，引起各界關注。國民黨立委賴士葆10日就痛批，農委會主委陳吉仲必須下台負責，今（15）日他又於臉書指出，農漁民想知道的是政府的對策在哪，如果只會撒錢補助、向WTO提告、然後宣傳大家愛台灣多採購，他大批「不必農經專家的背景，任何人皆可勝任農委會主委。」

賴士葆指出，陳吉仲再怎麼喊認知作戰都不能解決農漁產品銷不出去的事實，農漁民和商人要的是落實「有政府會做事」，不是整天耍嘴皮子。他痛批，過去瞎扯蛋價蛋荒的藉口讓人搖頭，現在還把大陸禁止進口農漁產品的事嫁禍給國內認知作戰嚴重，如此離譜敷衍塞責的託辭，見識到政務官的淺薄與狡辯，而陳吉仲還預警將來還會有更多的農產品被禁止銷往大陸，在抗中政策之下，這是路人皆知的事實，他表示，農漁民更想知道的是政府的對策在哪裡？「如果只會撒錢補助、向WTO提告、然後宣傳大家愛台灣多採購，不必農經專家的背景，任何人皆可勝任農委會主委。」

此外，賴士葆提到，幾年來蔡政府官員完全徹底顛覆責任政治的認知與落實，一群緊抱著同樣意識形態的官員「從不為政策失誤負責下台」，互相取暖、互相看齊，所以縱然有再多的農漁產品禁止銷往大陸，陳吉仲也不必下台；就像已經斷交幾個邦交國，再多幾國斷交，吳釗燮也不必請辭，因為他們都忠心的為政黨效力。他批評，這是總統蔡英文抗中政策的必然結果，非戰之罪，所以繼續好官我自為之，連愧疚感都不必，反正1450的始作俑者編了很多宣傳預算，讓網軍側翼帶風向變成認知作戰即可。

賴士葆最後質疑，幾年前，陳吉仲強辯台灣農產品沒有滯銷的問題，現在呢？幾年前就說要分散市場，幾年過去了？分散到哪裡去了？「這不會是國內認知作戰的問題吧！」此文一出網友也紛紛在底下留言，「有吉仲不用國際貿易，全面恢復自給自足」、「政府的對策，補貼、再補貼，又不是花他的錢誰怕誰」、「6年了，到底有替農漁民找到那裡的外銷點？」

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