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雞蛋荒春節重演？陳吉仲：有信心不會出問題「蛋價尊重市場」

▲蛋價再漲，農委會主委陳吉仲今日受訪表示，雞蛋價格是市場機制在決定的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲面對即將到來農曆春節，陳吉仲今表示，有信心供應不會有問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許敏溶／台北報導

今年初全台鬧雞蛋荒，消費者一蛋難求，外界擔心即將到來的農曆春節是否會重演雞蛋荒，農委會主委陳吉仲今（17日）強調，目前農委會每周都開會，確認雞蛋每天供應數量，三月時每天供應量約3.8萬箱，目前則超過12萬箱，「非常有信心」在春節時雞蛋供應不會有問題，但對於蛋價是否還會上漲，陳吉仲僅說尊重市場供需，現在以雞蛋量供應充足為第一要務。

今年初全台鬧雞蛋荒，消費者一蛋難求，價格更飆漲，引發民怨，距離農曆春節剩下30餘天，加上寒流來襲，外界擔心是否會重演今年初的雞蛋荒，陳吉仲今上午參加「『做伙來呷飯』國產米食明星大挑戰-食農教育推廣活動」時，接受媒體聯訪時，強調有信心在過年前，讓民眾需要購買雞蛋數量，都會供應無虞。

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▲▼農委會主穩陳吉仲表示，農曆春節雞蛋供應量絕對充足，這部分很有信心。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會主委陳吉仲今表示，農曆春節雞蛋供應量絕對充足，這部分很有信心。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲表示，目前農委會每周都會開會，確認雞蛋每天供應數量，三月時每天雞蛋供應量約3.8萬箱，但目前超過12萬箱，而且持續供應中，故絕對不會有缺蛋問題，而這次寒流來襲，應該擔心的是氣溫下降造成雞隻產蛋率受影響，若氣溫沒有持續下探，溫差沒有太大的話，對於雞蛋產量是可在控制範圍內。

至於外界擔心春節雞蛋供應量問題，陳吉仲指出，不會影響春節供應，農委會在網站上公布雞蛋的產銷資訊，民眾可看到每天雞蛋供應量，因為蛋農也知道要供應足夠，目前包括美國、日本與歐洲等國家，受到禽流感影響，歐洲有些國家還採限量供應，但農委會當然會供應足夠數量給消費者，「這部分非常有信心」。

至於蛋價是否為持續往上，陳吉仲並未正面回應，僅說「這是市場供需部分」，現在量供應充足是第一要務，而且目前還有庫存數量，隨時可以機動調整，原則就是讓大家、尤其是過年前，購買需要的數量，且供應無虞。

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