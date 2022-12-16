白飯上浮出「石斑魚」笑臉！國中超狂營養午餐曝光…學生樂翻了

記者唐詠絮／彰化報導

農委會推出「班班有石斑」的政策，繼台東縣後，彰化縣學子也可以享用到石斑魚料理，竹塘國中12月14日率先PO出美味的午餐菜色，白米飯上用海苔粉灑上可愛胖胖的石斑魚微笑圖樣，學生看得是相當興奮，當天的石斑魚料理是用糖醋炒紅椒佐豆腐，吃的更是津津有味。

▲竹塘國中午餐白飯浮出石斑魚圖樣。（圖／竹塘國中提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲崙雅國小推出石斑魚料理。（圖／記者唐詠絮翻攝）

前天這一餐石斑大餐，不少學生是第一次吃到，當學生排隊盛飯時，看到白米飯上用海苔粉灑上可愛胖胖的石斑魚微笑圖樣，眼睛都睜大了，第1個學生先挖「石」、第2個學生盛走「魚」，排隊第3個一看，只能將中間「斑」挖走，班上的同學們開心的不得了。

當天學生們還將吃石斑魚的心情寫在親子聯絡簿上，要讓家長知道農委會主委陳吉仲說「餐餐有石斑」，還真的兌現了，有的學生說「石斑煮糖醋味道搶了石斑的原味」、「比雞腿好吃」，下次想吃「石斑魚味噌湯」、「炸石斑魚」，總之這一餐石斑魚讓學生們都樂翻了。

▲竹塘國中午餐白飯浮出石斑魚圖樣。（圖／竹塘國中提供）

不只竹塘國中，崙雅國小為了要帶給學生滿滿的活力，準備田中社頭9所國小3000師生，今天是吃第二次味增石斑魚湯，上一次吃石斑魚菇菇湯，男學生說，「喝了湯很溫暖」、「魚肉QQ軟軟的很好吃」，希望每餐都能吃到石斑魚。

由於石斑魚營養價值高、肉質鮮美，且具有EPA、DHA、優質蛋白質，對成長發育中的學童非常有幫助，雖然平常學校午餐也會提供魚產品，但要吃到石斑魚高單價的魚種非常困難，教育處希望透過這次石斑魚專案，除能讓小朋友們品嘗台灣在地石斑好味道，也能共同支持國產魚產品。