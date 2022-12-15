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台南蜜棗行銷國際　「台灣訂貨→日本取貨」年節訂單成長10%

▲台南蜜棗將主打日本外銷市場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台南蜜棗將主打日本外銷市場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會今（15日）舉行「2022台南蜜棗上市品牌推薦」記者會，預告台南蜜棗即將上市，今年主打皮薄多汁的改良品種「台南高品質蜜棗」，往年以內銷為主，今年則克服檢疫、低溫運送等技術，首度提供日本宅配服務，消費者可以「台灣訂貨→日本取貨」，光是春節預訂單已成長10％。

台南市農業局副局長陳仲杰表示，每年12月至隔年3月是蜜棗產季，全台蜜棗栽培面積為1782公頃，台南面積約300公頃，面積和產量皆為全國第3，台南地區蜜棗過去多以內銷為主，近幾年不斷改良品種，皮薄多汁，風味獨步全球，並克服檢疫、低溫宅配技術，將強打外銷市場，包括加拿大、新加坡、香港、中東地區，並針對鄰近的日本推出宅配服務。

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台農發股份有限公司執行副總唐淑華說，輸日蜜棗需要進行1.2度Ｃ以下、連續14天的低溫殺蟲檢疫處理才能輸銷日本，經過日本檢疫及藥檢高標準考驗，顯見台南蜜棗具有外銷的高規格指標性，目前產地價每箱6公斤約1000元，加上檢疫、國際航運與日本當地宅配費用，每箱約2000元，農曆春節將至，歡迎民眾在台灣下訂給日本的親友。

農委會國際處副處長林志鴻表示，這兩年台灣農產品因國際疫情關係、對岸不斷出手，在這麼艱困的情況下，外銷成績還是不錯，會協助業者積極開拓其他外銷市場，像是新加坡、馬來西亞、加拿大等國家。

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