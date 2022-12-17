馬斯克砍「記者推特帳號」挨批！聯合國譴責　歐盟揚言制裁

▲馬斯克（Elon Musk）15日突然出手，多間美國科技產業記者的推特帳號被停權。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

推特新老闆馬斯克（Elon Musk）15日突然出手，多間美國科技產業記者的推特帳號被停權，包括CNN、紐約時報、華盛頓郵報等大媒體，引發輿論抨擊，聯合國也譴責，「這開啟了危險的先例。」歐盟更稱，推特違反相關法律，可能會面臨制裁或巨額罰款。

根據《衛報》報導，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，他對記者推特帳號遭停權感到非常不安，在一個自稱是言論自由天堂的平台上，媒體的聲音不應該被壓制，「在全球記者都面臨審查、人身威脅，甚至是更糟的情況下，此舉開啟了為顯得先例。」

歐盟執委會副主席喬洛瓦（Věra Jourová）在推特發文表示，隨意在推特上暫停記者的帳號令人擔憂，並說《數位服務法》（DSA）要求平台尊重媒體自由，若推特違反此法，馬斯克應該會注意到這點，「這裡有紅線，很快就能實施制裁。」歐盟DSA預計明年生效，大型科技公司的違規行為最高可面臨「全球營業額6％」的巨額罰款。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN記者歐蘇利文（Donie O’Sullivan）、紐約時報記者麥克（Ryan Mac）、華盛頓郵報記者哈維爾（Drew Harwell）等人的推特帳號，在15日突然被停權，這起事件被資安人員稱為「週四夜大屠殺」（Thursday Night Massacre）。

CNN表示，已要求推特對停權做出解釋；紐時在聲明中表示，希望推特對這些「有問題的」停權給予答覆。馬斯克自詡為言論自由絕對擁護者，但他在接管推特後大幅裁員、不少廣告商出走，令記者噤聲是迄今引發的最新爭議。

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