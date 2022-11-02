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台首大突全面停招引爆不滿　教部保證：以後絕不再發生

▲▼台灣首府大學傳出將停招。。（圖／台首大提供）

▲台首大突宣佈停招影響師生權益，教育部保證以後絕不再發生。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學在今年5月宣布停招，引發師生恐慌與不滿，立法委員因而不滿提案凍結教育部技職司預算，技職司長楊玉惠指出，該案發生在退場條例實施前，而退場條例已在5月公告實施，針對退場預警與專案輔導都有明確指標下，未來每個月都和會計處去核對私校財務狀況，學校不符合規定就有預警跟專輔小組進去，故類似台首大狀況，「以後絕對不會再發生。」

受到少子化影響，私校停招、停辦消息頻傳，為保障師生權益，「私立高級中等以上學校退場條例」在5月公告實施，教育部也在9月召開退場審議會，共計公布三波、7校專案輔導學校名單，其中就包括台首大，而台首大財務缺口嚴重，教育部在9月就指出，台首大已經動用俗稱「學校最後保命錢」的設校基金，預估年底就會用完。

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▲▼立委不滿大學違反學倫案件頻傳，教育部指將利用政策工具引導。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委不滿台首大突然宣佈停招而影響師生權益，教育部則表示以後絕對不會再發生。（圖／記者許敏溶攝）

立法院教委會今天審查教育部預算，立委林宜瑾指出，台首大在4月份突然宣佈「大學部部分科系停招，研究所續辦」規劃，5月份就緊急宣布全面停招，7月份因為董事會無法籌措足夠資金，由教育部宣告全面停招，學生被迫在短短三個月內尋求轉學機會，還要面臨租屋處搬遷等問題，嚴重侵害學生權益。

林宜瑾認為，少子化危機為長久趨勢，大專校院退場的案例可能持續增加，為了督促教育部積極輔導與協助大專校院退場程序或相關轉型規劃，建議凍結8.6億元相關費用的部分預算。

對此，教育部技職司長楊玉惠解釋，台首大個案發生在退場條例實施前，程序上的確比較不周延，但目前退場條例已經通過，會有預警制度，學校狀況會事先掌握，不會讓師生措手不及，在退場條例預警與專案輔導有明確指標下，未來針對每所私校狀況，尤其財務部分，每個月都和會計處去核對，哪一些學校是不符合現在規定，就會有預警跟專輔小組進去，類似台首大狀況，以後絕對不會再發生。

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