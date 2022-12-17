賴清德催票！喊話嘉義市民　明天出門「票投李俊俋」

▲賴清德呼籲支持嘉義市長候選人李俊俋。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



實習記者李密／台北報導

明（18日）將進行嘉義市長選舉投票，由民進黨提名的總統府副秘書長李俊俋對上現任國民黨籍市長黃敏惠。副總統賴清德16日於臉書發文大讚李俊俋對故鄉嘉義有使命感，有願景、有藍圖，提出的翻轉嘉義、 三心二箭等政策，結合雲嘉嘉區域聯合治理的力量，為嘉義市創造新產業和在地就業，拜託市民朋友明日出門投票、支持李俊俋。

▲李俊俋 。（資料照／記者翁伊森攝）



賴清德表示，在他擔任行政院長的時候，李俊俋是立法院黨團書記長，行政院要推動的政策，常常少不了他居間溝通協調；嘉義市民殷切期盼的鐵路高架化規劃、污水下水道接管，也因此都有了具體進展。過去兩年，李俊俋擔任總統府副秘書長，肩負起總統蔡英文託付的憲政改革、原住民族轉型正義等重要任務，其他諸如元旦、國慶等國家慶典，以及辦理李前總統的治喪事宜，李俊俋所展現出來的，不只是專業與智慧，其中更有對人民與社會的使命感。



賴清德透露，今年7月李俊俋準備請辭副秘書長職位，投入嘉義市長選舉時，曾對他說：「執政團隊內可以擔任總統府副秘書長的人才很多，但是可以擘畫嘉義市的願景，對嘉義市的發展有熱情，我絕對是第一個願意承擔的人。」當時，對於李俊俋即將離開總統府，縱然有許多不捨，但是也同時感受到他對國家和故鄉嘉義市濃厚的情感與使命感。因此，賴清德相信，李俊俋是最適合接棒擔任嘉義市長的優秀人才。



賴清德大讚，李俊俋對市政有願景、有藍圖，願意承擔起嘉義市未來發展的責任，他要運用嘉義市的醫療資源，提出了翻轉嘉義、三心二箭的政策，同時結合雲嘉嘉區域聯合治理的力量，為嘉義市創造新的產業和在地就業。他也表示，最近這段時間，深刻感受到許多支持者對民進黨的鞭策與期許，明白有些支持者難免焦慮，不過要請大家保持信心，民進黨必然會謙虛於民意，檢討、整隊後再次出發。