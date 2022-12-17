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活化中興新村閒置廳舍　國發會創立全台最大創生育成基地

▲▼國發會為了活化中興新村閒置廳舍，創立全台最大創生育成基地，下午舉行育成市集啟用儀式。（圖／中興新村育成村提供，下同）

▲國發會為了活化中興新村閒置廳舍，創立全台最大創生育成基地，下午舉行育成市集啟用儀式。（圖／中興新村育成村提供，下同）

記者鄧木卿／南投報導

國發會為了活化中興新村閒置辦公廳舍和宿舍，去年11月成立全台最大的「地方創生育成村」，吸引來自全台各地80組團隊進駐，在產業界、學界輔導下，創生成果亮眼，從甘蔗渣做成環保餐具、無人機噴灑農藥、智慧感測床及櫛瓜麵條、櫛瓜餅乾等，17日除了展現各團隊研發產品之外，更重要的是，國發會設立的育成市集也同時開幕，提供創生團隊一個絕佳的販售商店。

▲▼國發會為了活化中興新村閒置廳舍，創立全台最大創生育成基地，下午舉行育成市集啟用儀式。（圖／中興新村育成村提供，下同）

▲輔人科技公司展示智慧感測床墊。

國發會中興新村活化專案辦公室為了整頓中興新村閒置空間，以創生培力及輔導創業為主軸，去年11月推動「中興新村地方創生育成村」，在今年3月、6月各有40組創生團隊進駐，國發會不但提供免費辦公環境，每年還給10萬元補助，並且定期邀請學者專家和產業界開課輔導，藉由相互激盪，迸發出創意火花。

▲▼國發會為了活化中興新村閒置廳舍，創立全台最大創生育成基地，下午舉行育成市集啟用儀式。（圖／中興新村育成村提供，下同）

▲育成村陳瑞鵬執行長簡報營運成果。

1家位在北部今年進駐中興新村的鉅田潔淨公司，利用甘蔗渣、鳳梨渣回收做成環保餐具、杯子、杯墊；位在南投仁愛的初瓜瓜農場，原本只生產櫛瓜，但銷售有限，於是研發出櫛瓜麵條、櫛瓜餅乾，如今銷往全台，生意不錯。

歐德卡科技公司研發出的無人機，能協助偏鄉或是陡峭山區噴灑農藥或肥料，能到達農民到不了的地方，幫了小農們大忙；輔人科技公司研發的智慧感測床墊，能測出不良於行、長期躺在床上的長輩們心跳、血壓，一有異狀，第一時間通知醫院和家人。

擁有大片樹木的中興新村，對變色龍攀樹工作室而言是最棒的實驗室，變色龍固定安排親子教育，教導如何和樹相處？如何修剪樹枝，才不會傷了樹，當然更不能綁鐵絲、亂砍樹，要把樹當成人對待。

80組創生團隊各有各的研發成果，產品多樣且精彩，除了成果展之外，創生育成市集也要同時開幕，提供團隊可以販售的絕佳場所，增加收入，主辦單位將育成市集打造成一個大型禮物盒，由國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴、新任南投市長張嘉哲、勞動部中彰投分署創客基地主任梁偉敏等人，揭開象徵創生豐收的蝴蝶結，宣告啟用營運，歡迎各地團隊報名進駐。

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