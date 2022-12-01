「推升公共建設執行效能」　國發會曝經費達成率：連續2年超越95%

▲國發會主委龔明鑫。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

國發會1日於行政院會中提出「111年度公共建設計畫執行情形」報告，為因應疫情對經濟的衝擊，政府用對的方法，自2020年起以提前發包、加速執行等作法，推升公共建設執行效能，同時針對勞動力緊俏與原物料價量波動提出因應作為。

國發會表示，在工程會及各部會的共同合作努力下，整體公共建設計畫經費達成率2020年經費達成率達到95.48%，創13年來新高，2021年更達到95.65%，已連續2年超越95%的目標，展望2022年更可望再創佳績，而行政院長蘇貞昌也特別促請各部會把握最後這一個月加速推動，獲得更亮眼的成果。

▲國發會公布公共建設執行情形。（圖／行政院提供，點圖放大）



國發會指出，政府推動公共建設，除了可以擴大內需、帶動經濟，也可以透過資源分配平衡城鄉差距，促進區域均衡發展，讓每位國民都能享受更好的生活。

國發會舉例，歷時一年半他們便完成班班有冷氣，讓每位小朋友都能不受酷暑影響，在最舒適的環境中專心學習；屏東榮民總醫院的啟用，使偏鄉民眾可以享受與大城市相同水準的醫療服務，避免長途後送喪失治療時機的憾事；南橫公路全線的復通，使原住民享有安心出行與返家的道路；另外，烏溪鳥嘴潭人工湖供水、金門大橋完工通車、國家電影及視聽文化中心開館、屏東國際保鮮物流中心啟用等，均為交通、文化、產業及民生的發展，帶來非常大的貢獻。

▲▼國發會推升公共建設執行效能。（圖／行政院提供，點圖放大）



國發會說明，由於明年公共建設經費將超過6000億元，是歷年最高金額，蘇貞昌已請國發會與工程會持續督導各部會做好前置作業、務實推動，並及時協助解決推動困難，以提高公共建設執行績效，帶動國家朝永續發展不斷向前邁進。

▲公共建設計畫推動機制。（圖／行政院提供，點圖放大）