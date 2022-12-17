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學甲槍擊案又有3共犯新北落網　緊急押回台南複訊...恐遭聲押

▲紅龜洪政軍通緝在逃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲88槍槍擊案，專案小組除緝獲供槍主嫌之一的楊姓男子到案外，專案小组另持拘票，北上新北新莊，追緝蔡姓男子等3、4名共犯到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案，專案小組近日有突破性發展，除緝獲供槍主嫌之一的楊姓男子到案外，專案小组16日北上新北新莊，於晚上追緝拘提蔡姓男子等至少3名共犯到案，連夜押回台南分開偵訊，初步了解蔡姓男子等人，在本案疑扮演「協助者」角色，預計下午移送台南地檢署複訊，而蔡等人恐遭聲押。

▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將全數涉案人緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市學甲區選前11月10日凌晨發生重大槍擊案，民進黨中執委郭再欽轉賣的工廠及市議員謝旺財服務處遭槍手狂開88槍震驚全國各界，台南市警局案發後成立「1110專案小組」在台南地檢署、警政署全力支援下，直到近日有突破性發展，除之前公布通緝的主嫌紅龜洪政軍、槍手孔祥志外，另有李姓共犯落網，16日專案小組再發布另名涉嫌供槍的楊姓主嫌及提供交通工具，已交保的郭姓犯嫌2人都被拘提到案，訊後被檢方聲請羈押禁見，台南地院17日傍晚裁定2人涉嫌重大，有逃亡、湮滅、勾串之虞，裁定羈押禁見、禁止通信。

▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將全數涉案人緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組查明犯罪嫌疑人紅龜洪政軍負責策畫指揮、槍手孔祥志負責執行開槍、李姓犯嫌負責接應、郭姓犯嫌負責提供作案工具外，蔡則提供槍枝，被緝獲楊嫌負責共同合謀、提供作案衝鋒槍給洪政軍，再交給槍手孔祥志開槍，楊嫌在2022年8月間，與洪政軍、孔祥志等人謀畫這起槍擊案3人都是台南學甲人，均為從小認識，但洪、楊2人係好友，2人都一起作案，而孔祥志則是洪政軍的小弟，輩份不同，而犯下槍擊案係以與「利益」有關，惟是什利益，專案小組不願透露，只表明各界的相關傳言均會列入查證參考，一定徹查到底。

▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將全數涉案人緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局副局長吳敬田說，本案報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組不分晝夜每日都開專案會議，抽絲剝繭的比對分析各項資料，警政署黃署長亦5次南下參與專案會議督導偵辦，並指示警政署周警政委員幼偉全程指導台南市警局專案小組偵查策略。經深入追查，該槍擊案為有組織的犯罪行為，分指揮、共謀及執行3個層級，雖然所有共犯於今年8月上旬開始謀議犯案，製造犯罪斷點，但專案小組逐一釐清槍手及犯罪集團架構，先於12月6日將負責接應的李姓共犯拘提到案，並經聲請羈押獲准，再於12月14日查獲楊姓共犯到案，並再次拘提之前被法院交保的郭姓共犯，於15日解送台南地檢署複訊後，由檢察官向台南地院聲請羈押禁見2人獲淮。

吳敬田說，整個作案過程都是經過縝密計畫，環環相扣，目前專案小組查出孔祥志應已偷渡出境，專案小組有掌握協助偷渡的對象，會進一步查明偷渡管道。另紅龜有可能還在國內，也有可能已偷渡國外，但專案小組研判，紅龜仍留在國內的可能性頗大，專案小組會繼續釐清追查。

未料，在專案小組說明辦案進展之同時，專案小組同步派員前往新北新莊區，持拘票拘提蔡姓男子等3、4人，並連夜押回台南市偵辦，並至少分隔兩地進行偵訊，釐案情與疑點。據初步了解，蔡男等人疑在本案扮演「幫助犯」角色，惟實際涉案分工及案情將待檢警進一步偵訊釐清。

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