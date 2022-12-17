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寒流來襲勿輕忽！長者保暖、規律用藥量血壓　抗寒3步驟保平安

▲寒流來襲，外出時穿戴手套厚襪禦寒，以洋蔥式穿著保暖衣，長者或過敏氣喘的人可戴口罩。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

寒流來襲，外出時穿戴手套厚襪禦寒，以洋蔥式穿著保暖衣，長者或過敏氣喘的人可戴口罩。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

入冬以來首波寒流南下，今晚起氣溫驟降，花蓮縣政府提醒，在冷氣團來襲的時候掌握兩大保暖重點，戴帽子保護頸部，以免接觸冷空氣時腦部血管瞬間收縮不適，外出時穿戴手套厚襪禦寒，以洋蔥式穿著保暖衣，長者或過敏氣喘的人可戴口罩、圍上圍巾保護氣管，務必做好保暖措施，防止因低溫及溫差過大引起心血管疾病之發生，做好萬全準備，抵抗寒流。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，當氣溫降低或溫度驟降時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，對於有三高的患者糖尿病、高血壓、高血脂、長者、有抽菸或肥胖者都要小心因應氣溫的驟變。早起運動的民眾，不要急著太早出門運動，建議等氣溫回昇，天氣暖了再出門，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後，或改在室內運動。另外，提醒三高患者、心血管疾病患者及長者，除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。

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▲寒流來襲，外出時穿戴手套厚襪禦寒，以洋蔥式穿著保暖衣，長者或過敏氣喘的人可戴口罩。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

三高患者、心血管疾病患者及長者，除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。

抗寒3步驟：
早晨緩起：一杯溫水好禦寒
由於長輩對於環境溫度變化反應較為遲緩，在寒流來襲時，建議長輩暫不出門。另外，家人要特別關照長輩的起居與活動，早晨起床動作要慢一點，起床後可以先喝一杯溫開水來調節生理機制與禦寒，勿突然的搬重物，洗澡也要避免溫差過大。
清淡飲食：避免大吃大喝
避免因天冷而大吃大喝，飲食上要把握少鹽、少油、少糖、少辣原則，多
吃新鮮、天然的食物，避免鈉含量高的醃製、加工食品。烹調上可多採用水煮、
清蒸、涼拌等作法，多吃蔬菜水果，保持排便順暢，並且吃到八分飽即可。有備無患：隨身攜帶緊急備用藥品
如經醫師囑咐為慢性病族群，要避免單獨去爬山或一人的運動。泡湯溫度勿超過40度；飯後2小時後再進行泡湯為宜，外出要隨身帶著緊急備用藥品。

▲寒流來襲，外出時穿戴手套厚襪禦寒，以洋蔥式穿著保暖衣，長者或過敏氣喘的人可戴口罩。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

若發覺身體不適切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，保命要訣就是儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

朱家祥再次提醒，因腦中風最容易發生在曝露於低溫環境中的前2-3小時，若發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，應該打119迅速就醫。若民眾出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，很有可能就是心臟病急性發作，另外特別提醒更年期女性民眾，心肌梗塞會出現噁心、嘔吐、氣喘、背痛等「非典型症狀」的症狀，保命要訣就是儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

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關鍵字：

寒流輕忽長者保暖規律用藥血壓抗寒步驟

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