浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」

▲浙江發現隕石碎片。（圖／翻攝浦江縣融媒體中心）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州、金華、紹興等多地網友15日晚間發現空中出現一個明亮的火球墜落，引起大量關注。隔天上午，金華浦江縣的居民聲稱撿到了從天上墜落的隕石，經專家初步鑑定，其可能有46億年的歷史，與地球同齡，具有很高的研究價值。

根據《澎湃新聞》報導，15日傍晚，浙江多地網友目擊一道強光劃過天空，浦江有網友稱家中的門框都在晃動。隨後，便有許多地方的村民聲稱發現隕石，檀溪鎮城頭村的王英來說，「我剛吃完飯，坐在家門口，突然聽到打雷一樣的聲音，然後一塊石頭掉下來，落在家門口的水泥地上，大概離我20公尺。」

王英來指出，水泥地被砸出小坑，他把那塊黑乎乎的石頭秤了秤，約7兩重（350克）。

檀溪鎮寺前村、毛店村也有村民稱各自發現一塊疑似隕石。根據浦江縣相關部門證實，浦江檀溪鎮已發現3塊隕星碎片，最大的重3斤4兩，將交科研機構分析研究。

居民撿到隕石之後，科普專家鄭永春和中國航天科普大使周炳紅就趕了過去，經過初步鑑定，這次墜落的隕石是研究地球最早期歷史的一個活化石，它基本上與地球同齡，距今約46億年，具有較高的科普和研究價值。

目前隕石的碎塊暫時保留在村民手中，具體如何處置有待進一步研究討論。