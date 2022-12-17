　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」

▲▼浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」。（圖／翻攝浦江縣融媒體中心）

▲浙江發現隕石碎片。（圖／翻攝浦江縣融媒體中心）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州、金華、紹興等多地網友15日晚間發現空中出現一個明亮的火球墜落，引起大量關注。隔天上午，金華浦江縣的居民聲稱撿到了從天上墜落的隕石，經專家初步鑑定，其可能有46億年的歷史，與地球同齡，具有很高的研究價值。

根據《澎湃新聞》報導，15日傍晚，浙江多地網友目擊一道強光劃過天空，浦江有網友稱家中的門框都在晃動。隨後，便有許多地方的村民聲稱發現隕石，檀溪鎮城頭村的王英來說，「我剛吃完飯，坐在家門口，突然聽到打雷一樣的聲音，然後一塊石頭掉下來，落在家門口的水泥地上，大概離我20公尺。」

▲▼浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」。（圖／翻攝浦江縣融媒體中心）

王英來指出，水泥地被砸出小坑，他把那塊黑乎乎的石頭秤了秤，約7兩重（350克）。

檀溪鎮寺前村、毛店村也有村民稱各自發現一塊疑似隕石。根據浦江縣相關部門證實，浦江檀溪鎮已發現3塊隕星碎片，最大的重3斤4兩，將交科研機構分析研究。

居民撿到隕石之後，科普專家鄭永春和中國航天科普大使周炳紅就趕了過去，經過初步鑑定，這次墜落的隕石是研究地球最早期歷史的一個活化石，它基本上與地球同齡，距今約46億年，具有較高的科普和研究價值。

目前隕石的碎塊暫時保留在村民手中，具體如何處置有待進一步研究討論。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／20縣市低溫警報！　7縣市凍到6°C↓
全球最大圓柱水族箱爆了！　滿街死魚
熊好券只到明天！　他趕出「店家地圖」神炸
男大生打工偷20支iPhone！　每支賣2萬慘了
好市多新規定曝光！沒更新不能結帳　會員火大了
法國不妙！　冠軍賽前5人倒下
快訊／寒流鋒面夾擊！　4縣市豪大雨特報
高雄12人求職被逼吃排泄物！　5惡徒還自製刑具

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」

網紅直播做愛「天龍八部」瘋傳　素顏被逮畫面曝！粉絲金主都傻眼

劉兆玄今出席兩岸企業家峰會　蘇州台商：儘速恢復兩岸往來交流

救市！中共中央工作經濟會議：優先恢復擴大消費、鼓勵民營經濟

雙胞胎兄弟失散41年！「下班吃火鍋」竟意外重逢　激動互傳裸照

詐騙集團專騙聾啞人得手5500萬！贓款買大樂透「又中6300萬」

大媽撿到「1.7公斤隕石」！價值或超千萬美金　專家認證：很幸運

批發商接阿根廷奪冠球衣訂單　買家付4成訂金「沒拿第一就不要了」

大陸疫情激增「多地血庫告急」　已危及重症搶救

夫妻撿女棄嬰撫養！長大帶回男友竟是「失散兒」　網驚：緣分太妙

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

高虹安晚間移送北檢不發一語

涉詐60萬立委助理費　高虹安凌晨獲交保「雙手合十」

浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」

網紅直播做愛「天龍八部」瘋傳　素顏被逮畫面曝！粉絲金主都傻眼

劉兆玄今出席兩岸企業家峰會　蘇州台商：儘速恢復兩岸往來交流

救市！中共中央工作經濟會議：優先恢復擴大消費、鼓勵民營經濟

雙胞胎兄弟失散41年！「下班吃火鍋」竟意外重逢　激動互傳裸照

詐騙集團專騙聾啞人得手5500萬！贓款買大樂透「又中6300萬」

大媽撿到「1.7公斤隕石」！價值或超千萬美金　專家認證：很幸運

批發商接阿根廷奪冠球衣訂單　買家付4成訂金「沒拿第一就不要了」

大陸疫情激增「多地血庫告急」　已危及重症搶救

夫妻撿女棄嬰撫養！長大帶回男友竟是「失散兒」　網驚：緣分太妙

寒流急凍5°C！醫急勸「4部位一定要保暖」　有婦科病顧好腳踝

結局跟大S不一樣！接舊情人電話續前緣　大叔捧錢匯款結局超傻眼

快訊／20縣市低溫警報！7縣市凍到6°C↓　僅2縣市躲過極寒攻擊

季芹峇厘島脫了！大尺度泳衣「上中下全露」千人看光 嬌嗔：老公有認真

低成本資金時代成過去式　謝金河：該調整投資思維了

1日快閃優惠！住北投老爺酒店買一晚送一晚　享免費早餐、泡湯

「華燈初上」藥頭媽媽桑用LINE販毒　特調口味咖啡包吸客

外媒爆：馬斯克正在為推特尋找新投資人

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還發炫耀文　網暴怒開罵：無腦

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運輕軌延後收班　「這裡」有免費接駁

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

大陸熱門新聞

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

網紅直播嘿咻求抖內　素顏被逮畫面驚曝

雙胞胎失散41年！竟因一頓火鍋意外重逢

詐騙集團專騙聾啞人！贓款買大樂透中6300萬

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅嫁非洲半年近況曝

救經濟！陸釋出明年政策方向

台商：儘速恢復兩岸人員往來交流

大媽撿到1.7公斤隕石！價值或超千萬美金

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

肩胛骨突出、下腹凹陷 台贈陸全球最大圈養鱷魚「小河」現狀曝

直擊！北京火葬場大爆滿

男砸53萬買運彩！全槓龜怒要退款

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

更多熱門

相關新聞

大媽撿到1.7公斤隕石！價值或超千萬美金

大媽撿到1.7公斤隕石！價值或超千萬美金

浙江多地居民15日下午5時50分許看到一顆火球劃過天空，當晚，有金華市浦江縣檀溪鎮村民稱撿到了隕石，最大一塊重約1.7公斤（約1700克）。按陸媒報導，2月23日英國佳士得拍賣成交了一批隕石，其中一塊價值最高的大約為7400美元（約新台幣22萬7247元）1克。按此價格計算，這塊1.7公斤隕石價值將超千萬美金。

浙江驚現巨型「火球」垂直落下 民眾撿到隕石碎片跟「鵝蛋」一樣大

浙江驚現巨型「火球」垂直落下 民眾撿到隕石碎片跟「鵝蛋」一樣大

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

兩岸大健康論壇聚焦新科技運用 溫州將精準引進台灣百強企業進駐

兩岸大健康論壇聚焦新科技運用 溫州將精準引進台灣百強企業進駐

貨車司機下車小便被逼褲襠貼封條！照片瘋傳

貨車司機下車小便被逼褲襠貼封條！照片瘋傳

關鍵字：

浙江隕石流星

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

網紅直播嘿咻求抖內　素顏被逮畫面驚曝

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面