貨車司機下車小便被逼「褲襠貼封條」照瘋傳！官方：事不屬實





▲傳司機違規落車小便褲襠被貼封條。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體11日瘋傳，浙江金華市經濟技術開發區一名貨車司機，因下車小便被罰，褲襠上遭官方貼上封條。事件引起大批網友討論，大批人怒斥當局做法過火。對此，浙江金華經濟技術開發區網信辦工作人員澄清，事不屬實。

據《極目新聞》報導，從網上流傳的影片可見，一名男子站在一輛貨車旁邊，褲襠貼有封條，封條上有「過境金華西」字樣。拍攝者稱，「（因為）疫情防控，（他）不聽話，被（封條）封上了。」

根據網友爆料訊息，在社交平台搜索發現，今年5月有大貨車司機在浙江金華西高速停車場，車門被貼上了類似的封條，顯示為「過境金華西車輛，司機不下車」。

金華市12345熱線工作人員稱，貨車司機向市民熱線諮詢的問題，大多是封條貼在車門上的相關問題和訴求，防疫人員把封條貼在司機身上是不可能的。大貨車一旦被防疫人員貼上封條，司機需要等到核酸檢測陰性結果出來後，才能撤下封條，或者由貨主前來接應，「沒聽說過把封條貼在褲子上，也沒接到這樣的投訴，可能是司機故意拍影片發在了網上。」上述工作人員還稱，具體情況可向金華經濟技術開發區諮詢，並將相關信息進行了記錄，反饋給相關部門，進一步核實。

對此，羅埠鎮疫情防控辦一名工作人員表示，金華西高速收費站防疫卡口有對外的廁所，停車場也有廁所。此外，停車場還提供免費水和泡麵，司機也可以叫外賣讓工作人員幫忙取，所以不存在上述情況。

金華經濟技術開發區網信辦工作人員12日表示，經初步了解，網上流傳「司機襠部被貼上封條」一事不屬實。如果司機自己撕下封條貼在身上，拍片放上網流傳，可能涉嫌違法，後續會跟司機聯繫，進一步核實、處置。