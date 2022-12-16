浙江驚現巨型「火球」垂直落下　民眾撿到隕石碎片跟「鵝蛋」一樣大

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州、寧波等地昨（15）日晚間突然在天空中出現一顆巨型「火球」，這顆「火球」穿透雲層，筆直的從天而降，在漆黑的夜空中劃出一道亮光，被許多民眾的行車紀錄器完整拍下，甚至有浦江一帶的民眾在社群網站上透露，「一陣巨響，連窗戶都震動了。」火球墜地後，多地民眾在住家附近拾獲「隕石碎片」，各地警方也介入協助排查影響。

▲杭州民眾拍下「火球」墜落瞬間。（圖／翻攝浙江日報，下同）

《環球網》報導，檀溪城頭村村民陳先生表示，「隕石確實掉在了城頭村，砸在了村裡農戶家門口的水泥路上，砸出了一個六七釐米（公分）深的坑，還好沒有砸到人，這塊隕石大概鵝蛋大小，扁的，呈黑色，密度較大，大約7兩重。」

浙江省氣象學會專家樓茂園提到，這個火球可能是外部分的天體、小天體或小的隕石，「目前沒有確切依據，不一定完全是流星，要麼是天外的物體，要麼是人造的物體，有一點是可以肯定的，它是穿過大氣層中燃燒才產生這麼一個光亮的東西。」

北京天文館資深隕石專家張寶林則表示，這是火流星現象，會有隕石落地，「降落的準確區域還要進一步確定，但浙江的江河湖泊較多，又靠近大海，大概率墜入這些地方，搜尋起來有難度，除非落在人群稠密的地區，有直接的目擊者，可能能夠找到它。」

消息傳開後，大陸許多「隕石愛好者」紛紛前往浙江杭州、寧波，義烏一帶「尋寶」，張寶林強調，撿拾隕石標本千萬不能用水洗，「中國的隕石愛好者，這麼多年都有一個傳統，撿到隕石會主動拿出20克來，捐給國家科學院的天文台。」