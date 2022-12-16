大媽撿到「1.7公斤隕石」！價值或超千萬美金　專家認證：很幸運

記者鄭思楠／綜合報導

浙江多地居民15日下午5時50分許看到一顆火球劃過天空，當晚，有金華市浦江縣檀溪鎮村民稱撿到了隕石，最大一塊重約1.7公斤（約1700克）。按陸媒報導，2月23日英國佳士得拍賣成交了一批隕石，其中一塊價值最高的大約為7400美元（約新台幣22萬7247元）1克。按此價格計算，這塊1.7公斤隕石價值將超千萬美金。

據《極目新聞》報導，12月15日下午5時50分許，浙江多地居民看到一顆火球劃過天空，幾秒後，產生了巨大的爆破聲，還有金華市浦江縣的居民在房間內感受到了爆炸聲帶來的震動。15日晚間，在浦江縣檀溪鎮城頭村、毛店村以及寺前村，分別有村民表示，自己撿到了隕石。其中，毛店村村民陳根花所撿到的重約1.7公斤的隕石，是目前所發現的最大一塊隕石。

陳根花表示，當時她正在和丈夫散步，看到了天空閃過一道白光，還有打雷一樣的聲音，隨後，一塊石頭掉在路邊。最初夫妻倆沒理會，還去別人家串門，直到看見微信群裡有人說撿到了類似的石頭，陳根花才去把這塊石頭撿了回來。

16日上午，陳根花透露，很多人來她家看這塊石頭，傳來傳去她也不知道石頭放哪里了，現在正在找。

▲陳根花撿到的隕石。（圖／翻攝自極目新聞）

不少隕石愛好者聽聞消息後，紛紛驅車前往檀溪鎮尋找隕石。城頭村的一名村幹部透露，現在村裡熱鬧得很，村子的道路兩邊，已經停滿了車。毛店村也是如此，該村的一名村幹部稱，16日一大早，他便看到了不少人來村裡找隕石，據說有人已經找到了小的隕石碎片。

金華隕石到底值多少錢？以當地一名農民撿到的一顆約350克來估算，據《金華日報》報導，2月23日英國佳士得的一次拍賣中成交了一批隕石，其中一塊更是拍出了一個天價。1.7克12600美元，1克價格大約為7400美元（約新台幣227247萬元）/克，大約是黃金價格的100多倍。

另外，隕石的價值高低與隕石的品種有關。目前還不知道金華隕石的品種，如果是價值最高的碳質球粒隕石的CM群，那這顆350克隕石的價值可能在250萬美元以上。

對此，北京天文館資深隕石專家、中國科學院老專家講師團科普專家張寶林表示，目前確實沒有明確規定撿到隕石需要上交。對於普通人而言，隕石具有一定的收藏價值。

張寶林也證實，這次在浙江省大範圍目擊隕石隕落，如果有隕石愛好者能收藏幾克，那是很幸運的事情。有人說這個隕石的價格現在已經達到千元（人民幣，下同）1克，比黃金還貴，現在看這個價格也是有可能的。