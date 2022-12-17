準岳父超色「愛去成人展」！挖到獵奇A片秒約他：下周一起看

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

和另一半家人相處，讓不少人感到困擾。但一名網友表示，他和準岳父的感情非常好，真的宛如父子一般。不僅會一起出去玩，還經常一起分享謎片資訊，還會交流喜歡的影片，且約好明年要一起去美國成人展。沒想到近來對方挖到一部獵奇A片，也馬上邀約他一起看，讓他覺得有些驚喜。

原PO在「Dcard」發文表示，準備在明年6月中和女友結婚，對方家中是4千金、沒有兒子，而他家是單親家庭，只有媽媽和弟弟，在這種情況下他和準岳父特別合得來，2人宛如親父子一般，經常會相約一起唱卡拉OK、泡溫泉，還會分享A片資源。

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原PO透露，岳父喜歡的謎片是國外的，剛好他是國外AV老司機，且2人喜歡的影片類型也很類似，所以在這方面很有話聊。前幾天提到美國成人展，還意外發現他們都曾參加2018年的美國AVN成人娛樂博覽會，宛如找到知己一般，他們也相約明年要一起去。

原PO指出，近來準岳父又挖掘到新的謎片，還邀約他下周一起來看，雖然平時經常討論，但還是讓他覺得有些驚訝，「這是…要跟岳父一起看A片的意思嗎？」忍不住猜想對方的性生活應該很美滿，「突然覺得岳母看起來很乾癟不是沒有原因，是不是被榨乾了呀？」

不少網友看到後紛紛笑說，「另類父子情」、「下一個被榨乾的就是你」、「我看了什麼，那麼刺激的嗎哈哈哈哈」、「後來就跟岳父在一起了」、「什麼啦哈哈哈，不過女友知道你們都在深入交流嗎」、「也太酷，一種彼此找到知己的感覺，惺惺相惜、情不自禁」、「你屁股可能不保了」。