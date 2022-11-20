北市明星高中邀教授線上演講「Ａ片亂入」　校方報警逮人

▲北市明星高中傳出線上講座遭不明人士亂入散播色情影片，示意圖，與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市某明星高中上周五（18日）舉辦高一學習歷程線上講座，邀請某國立頂大教授線上分享，但講座進行中，卻遭不明人士亂入，不但干擾發言狀況，甚至分享色情影片，當場讓線上師生看傻眼，導致講座數度中斷。初步瞭解主要是高中端網路安全管控問題，大學端也向校方表達不滿，目前校方已報警處理，將追查是校內還是校外人士所為。

據了解，上周五該明星高中在校內，針對高一學生舉行線上學習歷程講座，邀請頂大教授線上分享，原訂約一小時的線上分享講座，卻遭不明人士亂入3次，其中一次甚至以分享畫面功能，播放了30幾秒色情影片，當場讓與會師生傻眼，後來學校資訊室緊急處理，才攔截不明帳號亂入，但已經讓整場講座中斷數次，也讓分享的講師相當不滿。

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校方今（20日）坦言，是校園網路安全管控疏失，以往學校線上課程均會限定學生個人帳號，且只能在校內連接上網，但考量有許多學生確診在家居隔，才會開放校外網路、也未鎖定公用帳號才可登入，加上網路會議室並未取消「分享畫面」功能，才會導致有心人士惡作劇，校方坦言疏失，會向大學端正式致歉，日後類似線上講座，一律採取實體進行，避免類似情事再發生。

至於惡作劇是否為校內學生？據了解，校方第一時間不排除是校內學生所為，也呼籲惡作劇學生出面「自首」，但直到昨天中午前，並未有學生坦言「犯行」，因而向警方報案。校方也呼籲學生，當天參加線上課程學生，若有截圖或知悉犯案人員，應告知校方，切勿公開散播至各社群媒體，以免觸犯相關法律。

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