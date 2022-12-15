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韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

▲▼Snapshot 韓式拍貼機-妞拍貼，貼心又優質的拍貼環境。（圖／Snapshot妞拍貼提供）

▲「Snapshot 韓式拍貼機──妞拍貼」貼心又優質的拍貼環境，吸引年輕族群安排聚會必拍行程。（圖／Snapshot妞拍貼提供，下同）

圖、文／Snapshot妞拍貼提供

隨著韓流風靡全台，韓式拍貼機充斥了大街小巷、百貨商圈。成為時下女孩聚會必走行程之一。以「一起去妞拍貼，拍完洗直接出來」為出發點的「Snapshot 韓式拍貼機──妞拍貼」，專為每一個客人打造出一個貼心又優質的拍貼環境。

▲▼Snapshot 韓式拍貼機-妞拍貼，店內擺放許多可愛的道具供拍照使用。（圖／Snapshot妞拍貼提供）

▲店內擺放許多可愛的道具供拍照使用。

「Snapshot 韓式拍貼機──妞拍貼」在專業技術上，引進韓國最先進的拍照技術及空間環境的設計之外，在拍照的燈光設計上將燈光調整為更適合東方偏黃膚色；拍照的流程上，貼心調整成更貼近台灣人的使用習慣。相框的設計上，有最基本的黑色配色的相框，更邀請台灣新銳創作者聯名相框合作設計。

▲▼ Cherry一日店長活動，指導客人使用拍照道具。（圖／Snapshot妞拍貼提供）

▲超人氣畫家Cherry擔任「Snapshot 韓式拍貼機──妞拍貼」中山店一日店長，現場示範使用拍照道具。

每位客人人手一張的小熊軟糖系列的相框是IG超人氣的可愛畫家Cherry精心設計，中山店開幕時更邀請Cherry擔任一日店長，Cherry化身最可愛的店長，親切的指導客人選拍照道具、引導拍照、挑選相框，可以說是全台最萌的拍貼機店長。和正能量十足的插畫家食菇共同聯名的9月份開學季系列相框，在食菇筆下黑眼圈小隊可愛又逗趣的樣子，讓不少學生們調和掉剛開學緊張及不安的情緒。

▲▼與食菇聯名開學季相框。（圖／Snapshot妞拍貼提供）

▲與插畫家食菇聯名的開學季相框。

11月主打聯名的療癒系作家馬卡龍腳趾，在一日店長活動中，更是展現超強的觀察力及創作能力，以三分鐘快速時間內，幫現場每位客人完成似顏繪，在馬卡龍腳趾的筆下，一張張活靈活現的畫像，讓在場所有人驚喜不已。除此之外，更跨界合作和日本知品牌「Craftholic宇宙人」共同推出及系列相框，伴隨著「Craftholic宇宙人」的超人氣娃娃一同入鏡，讓拍照過程中增加不少樂趣

▲▼「Craftholic宇宙人」x 「Snapshot 韓式拍貼機-妞拍貼-中山店」特別展覽。（圖／Snapshot妞拍貼提供）

▲「Craftholic宇宙人」x 「Snapshot 韓式拍貼機──妞拍貼」中山店特別展覽。

「Snapshot 韓式拍貼機──妞拍貼」以支持台灣新銳創作者為成立門市最重要的理念，不僅是相框合作，更將每一個門市打造成展覽空間，讓每一位創作者都能在不同的門市盡情發揮。本月一中店和人氣作家小玉花及「Jinart」一中店共同舉辦《小玉米花時光迴廊展》，讓逗趣的小玉米花溫暖忙碌繁雜的生活

▲▼一中店與Jinart共同舉辦《小玉米花時光迴廊展》。（圖／Snapshot妞拍貼提供）

▲「Snapshot 韓式拍貼機──妞拍貼」一中店與人氣作家小玉花於「Jinart」一中店共同舉辦《小玉米花時光迴廊展》。

位於西門町的西門店，呼應全台世界盃足球熱潮，將西門店打造成迷你足球場，並推出4年一度的足球限定相框，讓足球迷們，在拍照之後，可以到迷你足球場上拍照，體驗世界盃足球的魅力。

▲▼西門店迷你足球場，讓球迷們瘋狂拍照。（圖／Snapshot妞拍貼提供）

▲西門店迷你足球場，讓球迷們瘋狂拍照。

今年聖誕節「Snapshot 韓式拍貼機──妞拍貼」首次和人氣美食家「4foodie」合作，4foodie也特邀藝術家Katherine Yang特別為本次活動設計多款「4foodie KREATION 聖誕美食樂園」限定相框，讓入園的遊客在品嚐美食之餘，還可以留下最美好的紀念。
▲▼「4foodie KREATION 聖誕美食樂園」限定相框。（圖／Snapshot妞拍貼提供）

▲「4foodie KREATION 聖誕美食樂園」限定相框。

【韓式拍貼機──妞拍貼】全台門市資訊：

【台北中山店】：台北市大同區南京西路18巷6號2樓之3
【台北西門店】：台北市萬華區漢中街49號3樓
【台北信義店】：台北市信義區忠孝東路五段35號2樓
【台中一中店】： 台中市北區太平路75巷28-1號
【台中東海店】：台中市龍井區藝術北街26巷11號1樓
【台北士林店】： 台北市士林區中正路235巷18號2F（12月中開幕）
【基隆店】：基隆市仁愛區愛三路63號2樓（12月底開幕）
 

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