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社會 社會焦點 保障人權

士官酒駕「百公里時速」撞死婦　肇逃燒賓士滅證...判7年嫌太重

記者劉人豪／苗栗報導

在苗栗服役的袁姓士官，今年3月酒駕撞死一名76歲婦人後肇事逃逸，事後火燒車、拆車牌湮滅證據。苗栗地院一審時依酒駕致死等罪，判處有期徒刑7年。袁姓男認為量刑過重不服上訴，台中高分院二審認為量刑尚屬妥適，駁回上訴。

回顧案情，袁男在今年3月喝酒後開車，行經苗栗市中山路撞死一名76歲婦人後逃逸，為掩飾犯行，袁男以打火機點燃紙張、娃娃等物，燒毀自己的車輛。袁男於事後1小時，在父親的陪同下抵達警局，當時他酒意未消，整個人還呈現恍神狀態，堅持沒有開車，辯稱車子被偷了，直到警方拿出監視器畫面、KTV盤查畫面、火燒車檢驗報告，袁男才終於坦承酒駕肇逃又火燒車。

▲▼苗栗車禍火燒車。（圖／記者黃孟珍攝）

▲袁男見自己已圓不過謊，才坦承放火燒車，把2張車牌丟在火場附近。（圖／記者黃孟珍翻攝）
 
▲賓士爸寶到案還在醉　坦承撞死人太害怕：直接一把火把車燒了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲賓士爸寶到案還在醉，坦承撞死人太害怕，直接一把火把車燒了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

袁男出庭時稱有回到現場，「當下我以為只有撞到車子，沒有撞到人，我有繞回現場看，但只有看到許多人」、「我當時車速應該有破百，我煞車有點失靈，車頭撞到婦人，我撞到她就開走，我知道有撞到她，我擋風玻璃已經變成蜘蛛網狀，對方是碰到我前保險桿並碰到我的擋風玻璃」，並表示有等到救護車到場才離開，也有請友人的女友叫救護車。

但證人表示，當天現場沒有人報案，他在打110報案時，看到袁男車輛從一旁邊巷子開出，擋風玻璃是破碎的狀態，袁男沒有下車，那時救護車也還沒有來。

▲賓士爸寶到案還在醉　坦承撞死人太害怕：直接一把火把車燒了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方將各項鐵證放到袁男面前，他見證據確鑿，終於鬆口坦承肇逃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

法院一審時依「駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，因而致人於死」判有期徒刑5年6個月，另依「現役軍人駕駛動力交通工具發生交通事故，致人死亡而逃逸」判有期徒刑2年，合併執行7年。袁男認為判太重因此上訴。

二審時法官審酌，袁男明知國軍各部隊單位均三令五申嚴禁酒後駕車、酒後駕車對駕駛人自身及一般往來之公眾皆具高度危險性，仍然酒後開車發生交通事故，兼衡袁男審理中坦承犯行，迄未能與被害人家屬達成和解，因此維持一審有期徒刑7年原判，可上訴。

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