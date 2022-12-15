辦完父喪找小三安慰　妻抓姦她爬窗逃…腥夫自白：貪心擁有2人

▲正宮抓姦丈夫與小三裸體同房，丈夫卻在家族群組內坦承「與小三是男女異性相吸引之愛、放不下小三」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一名周姓人夫在辦完父親喪事後一周，被妻子在家中撞見與女子小蓉（化名）衣衫不整共處一室，小蓉慌張從後窗戶逃離，但妻子仍火大報警抓人。小蓉挨告後辯稱是應周男邀請到他家捻香，反指是周男與妻子想設局仙人跳，但法官勘驗周男曾在家族群組中自白「我一直貪心擁有兩人，不願放棄任何一人」、「小蓉的愛是男女異性相吸引之愛」，苗栗地院審後認有侵權行為，判小蓉須賠人妻15萬元。

人妻提告主張，她2020年12月4日晚間，返家撞見周姓丈夫與小蓉舉止曖昧地共處房內，2人發現她後立即心虛鎖緊房門，小蓉並趁她報警時從後方窗戶爬出，躲到屋後倉庫，而丈夫僅穿上衣、下身什麼都沒有，讓她火冒三丈，對小蓉提告求償50萬。

小蓉辯稱，當晚是周男開車載她回對方住處，向周父捻香致意，到家後周男表示頭痛要先吃藥，請她上樓等候，這時剛好周妻回來，周男就關燈鎖門叫她不要出聲。小蓉表示周妻的指控都是臆測之詞，甚至懷疑是遭周男聯合妻子想對她仙人跳。

但有友人作證指稱，當天接到人妻電話後趕來，就看到周男光著下體與妻子對質，他也質問周男「你父親剛出殯才1週，為何做這樣的事」，周未否認、只是頻頻道歉；且周男不是首犯，先前也曾與另名女子曖昧被抓包，還信誓旦旦地說不會再發生類似事件。

而周男雖也同聲否認有男女情愫，但在事發後2天，周在家族群組對子女等人傳訊道「妻子端莊賢能品行良好，唯不能常伴我身旁！小蓉卻能讓我覺得相處沒壓力偶而可以一起打打小牌，而且不會逼我做什麼或逼我離婚娶她！以致我放不下這樣的好友！」、「我為了不想傷害媽媽（妻子），只好選擇說謊」、「兩個愛我的女人，事實上愛是有差異的，媽媽的愛是如神的慈愛，有堅持有包容有接納…小蓉的愛是男女異性相吸引之愛」。

看了周男對家庭成員自承的對話，法官認為小蓉與周男確實有男女之情存在，同處一個空間且衣不蔽體，實在超乎一般社交行為，讓周妻受有精神上痛苦，但審酌雙方職業、背景等，精神撫慰金以15萬元為適當，全案仍可上訴。