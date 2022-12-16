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太玄宮「換成她被搧巴掌」會怎樣？律師拋重話：求跳火坑證明正身

網搜小組／劉維榛報導

苗栗太玄宮「打巴掌之謎」惹眾怒，儘管受害者宋女宣稱是意外，且瘀青是眼鏡框刮傷的，但各界依舊想釐清真相。對此，美女律師李怡貞直言，傷害罪是告訴乃論，她故意以敬畏神明為由說而不多加評論，「但如果是想要混淆視聽，反而以受害者自居，我覺得該嘴就是嘴！」

5分鐘一刀未剪影片中，可見「墨龍中壇元帥」起乩降駕時，忽然對女工作人員賞了一個耳光。不過太玄宮強調非事實，定調非被打巴掌，宋女臉上瘀青是眼鏡被打掉、鏡框刮傷造成。

宮主廖女質疑表示，現場有鑼有鼓，非常吵雜，工作人員都沒有聽到「啪」的聲響，但影片中聲音卻異常清晰，合理懷疑該聲響是「被後製！」另外，廖女也準備提告，「怎麼會用這樣的方式？或許能賺流量、賺到錢，但真的太惡劣了！」

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事後還有新視角曝光，網友在臉書《爆料公社》表示，「另一個視角，所以這個攝影師也剪輯過的意思囉？」畫面顯示，女信徒靠近幫忙時，後方的女子不斷大叫「快點啦！動作啦！」

此時，乩身的右手突然往後，再向前打在女信徒的臉上，頓時聽到一陣「啪」的悶響，將女信徒打退了好幾步，幫忙乩身綁頭巾的男子也因乩身的動作而震了一下。被打後，女信眾立刻摀著臉、揉眼睛退到一旁，用手撫摸自己的傷勢，她原來的位置也改由另名女子上前幫忙。

對此，關注時事的律師李怡貞則表示，「傷害罪是告訴乃論，所以昨天（指14日）我故意以敬畏神明為由說我不多加評論。但是如果是想要混淆視聽，反而以受害者自居。我覺得該嘴就是嘴。」

李怡貞也犀利反問，「如果被打的是那位一直唸、一直指揮的太太（指廖女），情況會不會不一樣呢？記者會還這樣？而且乩童在著裝的當下，還會回應關於著裝的問題。」

話鋒一轉，李怡貞回憶起童年時，長輩們不太愛讓孩子看乩童，就是因為起乩後都是要以傷害自己的乩身，來證明真的被附身，而背上「看起來」也真的血流成河。

回到正題，李怡貞也難以置信表示，「第一次看到『神明』打人開記者會，但受害者還笑笑地講成是揮掉眼鏡，別人拍攝是剪輯妨害名譽？」

李怡貞也說，更可笑的是，當下大家都認為那巴掌揮的理所當然，沒人上前關心安慰。還是一直在幫神明穿衣服，「大家都沒有想到，這種會恣意攻擊民眾的神明，還值得參拜崇敬嗎？最後...跪求該神明跳火山坑證明正身！」

文章曝光後，底下網友則熱議「瘀青了，應該有洪荒之力吧」、「被打的人眼睛都瘀青了，我想她的壓力也不小」、「兩個影片不同人拍的，巴掌好響啊」、「最狂的是主張侵犯著作權啊」、「這次是傷害別人來證明已上身」、「同意用劍山敲頭、針穿嘴唇來證明乩身真假」。

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