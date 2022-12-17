尾牙被灌醉玩嗨…人妻啪啪已婚同事　進公司凍未條「倉庫又1次」

▲原PO尾牙被灌醉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

2022年到了尾聲，在歲末年終之際，許多企業都會舉辦尾牙。一名人妻表示，最近也去參加公司尾牙，當時玩得很瘋，隔天醒來才驚覺和一名已婚同事上床了。在此之後本來盡量和對方避不見面，結果某天對方突然和她告白，2人又忍不住在倉庫做了一次，讓她覺得很愧疚，嘆說「我覺得我犯罪了」。

原PO在「匿名公社」發文表示，這次公司尾牙辦在台南，台北分公司的員工只能住飯店，當時因為老公臨時有事沒辦法陪同，所以她一個人睡一間房間。晚上到了會場，她幸運抽到二獎，同事見狀就不停灌酒，當晚玩得很瘋，所幸一名已婚男同事力氣很大，幫忙把她扛回房間，沒想到2人竟不小心上床了。

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原PO表示，隔天早上醒來時，他們都嚇了一跳，但她不敢詢問男同事前一天究竟發生了什麼事，這幾天上班也只能一直躲開對方。未料男同事發現後，竟在盤點時將她帶進倉庫內告白，「我可能是中邪還是怎麼的，忍不住又跟他做了」。

原PO表示，男同事比自己小6歲，很高、身材也很好，各項條件都比老公優秀，對方很希望能成為長期的炮友關係，她無法做到只好拒絕，可是仍覺得很有罪惡感，「我覺得我犯罪了，我無法想像該用什麼臉去面對我老公和女兒，我真的很後悔」。

▲原PO事後對家人感到愧疚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不少人看到後紛紛留言表示，「離職且別再陷下去，否則那日的事被抓包，要付出慘痛的代價」、「第一次酒醉我相信，第二次沒醉的情況下發生，一個巴掌不會響，你也是想跟他發生關係才會第二次，然後還會有第三、四次」、「事後才後悔，何必當初，真的後悔就跟先生承認此事，不然這只是藉口」、「你也已婚、他也已婚，勸你們都離婚吧，不要禍害自己的另一半了」、「建議先吃事後避孕藥，預防一下」。