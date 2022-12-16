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社會 社會焦點 保障人權

嫩妻好寂寞…小王邀戰「玩到妹妹痛」　夫頂綠帽出獄衝他家開嗆

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人夫出獄後在妻子手機發現與小王調情「都沒升天、玩到妹妹痛」，氣炸跑到小王家理論，小王喊冤他也受騙，不知道人妻已婚。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名吳姓人夫今年出獄後，發現妻子對他的態度變冷淡，偷看了妻子的LINE後驚見與李姓小王互稱寶貝，小王還哄妻子說「妳今天都沒升天，因為妹妹痛就不能玩了」，人夫綠炸提告，妻子才坦承趁老公坐牢期間，隱瞞已婚身分與李男交往，法官認為李男與人妻上床時並不知道她有老公，只就後續調情部分，判李須賠償人夫2萬元。

根據判決，吳男與妻子2018年9月結婚，之後他因案入獄有一段時間不在家，他今年返家後發現妻子態度轉變，6月20日時忍不住打開妻子手機查看，果真發現妻子與李男曖昧互撩，互稱對方「老公、老婆、寶貝」，立刻惱火質問妻子，隔天更是直接衝到李男家中理論，雙方對賠償金額談不攏、吳提告求償20萬，尋求法律定奪。

而李男表示，他在2021年11月在人妻任職的早餐店認識，人妻當時說她單身未婚，才放心進一步交往，沒想到今年6月21日人妻才帶著她老公突然殺到他家，他也是一直被矇在鼓裡，難認有故意侵害配偶權。

人妻在法庭上卻有完全不同說法，她表示與李男2021年10月在網路上認識，一開始隱瞞已婚交往，後來才坦承老公正在被關，在向李男告知後就沒再發生性行為，但仍有以暱稱互相稱呼。

吳姓人夫認為小王在知道他的存在下仍與妻子嘿咻，但法官認為從李男對人妻傳訊說「寶貝，妳今天都沒爽到，沒有到升天啊，沒關係，妳寶貝努力。…因為妹妹痛就不能玩了，下禮拜再好好玩」，並無法確認當下李是否已知她已婚身分。

審酌李男擔任貨車司機，與人妻交往時間也不長，侵害配偶權之情節等等，判需賠精神撫慰金2萬給人夫，全案可上訴。

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