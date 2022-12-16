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遠古病毒解凍！　專家揭「大量微生物釋放」：恐引爆災難性流行病

▲法國科學家在俄羅斯發現潛伏在永凍土的古老病毒仍具傳染力。此為示意圖。（組圖／CFP、翻攝自維基百科）

▲法國科學家在俄羅斯發現潛伏在永凍土的古老病毒仍具傳染力。此為示意圖。（組圖／CFP、翻攝自維基百科）

記者張方瑀、葉睿涵／綜合報導

北半球有四分之一的土地被永凍土覆蓋，但隨著全球暖化加劇，大片永凍土正在逐漸融化，導致已潛伏其中數十萬年的大量微生物被釋放，引發科學家擔憂，認為它們的復甦可能會對公眾健康造成潛在重大威脅。

為了探討永凍土中是否存在可能威脅人類健康的新型傳染源，法國國家科學研究中心的微生物學家雅倫匹克（Jean-Marie Alempic）帶領團隊，在西伯利亞的永凍土中提取了數種被冷凍了數萬年的病毒，以了解它們在復活後是否仍存在活躍性。

相關團隊復活的病毒都屬於「潘多拉病毒」（pandoravirus type），這是一種能感染變形蟲等單細胞生物的巨型病毒，其中最年輕的病毒來自被冷凍了2萬7000年的冷凍猛獁象糞便樣本，而最古老的病毒則被冷凍了4萬8500年，它來自於俄羅斯雅庫蒂亞湖（Yakutia Alas）16公尺深處的永凍土，是人類迄今復活的最古老病毒。

科學家將這些病毒樣本放入活變形蟲培養皿中，發現這些病毒雖然不會對人類造成威脅，但它們仍能侵入細胞並進行複製與分裂，顯示病毒即使經過這麼長的冷凍時間，仍具有極強的傳染性，因此人們仍不可輕視永凍土病毒的威力，因為它們仍有可能引發新一波流行病，並帶來災難性後果。

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關鍵字：

病毒永凍土微生物流行病

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