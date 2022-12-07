陸推一般患者居家觀察治療　「抗疫中藥」蓮花清瘟價格瘋漲240％

▲石家莊民眾搶購蓮花清瘟等解熱、鎮痛成藥。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸各省市陸續下調防疫政策，推行新冠一般患者「居家觀察治療」，將醫院資源留給中重症患者，這也帶起相關症狀藥物價格飛起，甚至出現斷貨情況。大陸最知名的「抗疫中藥」蓮花清瘟自11月底出現缺貨風波，部分藥店在供需失衡的情況下將價格上調，最誇張的漲幅達到240％，引起市場監管部門注意。

▲蓮花清瘟膠囊。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，查看各大平台的連花清瘟銷售情況發現，京東上，多家藥店的連花清瘟顆粒僅剩少數幾件，連花清瘟膠囊相對較為充足。其中，有藥店的連花清瘟膠囊仍有大幅漲價情況，10盒0.35g*48粒／盒規格的連花清瘟膠囊售價1020元（人民幣，下同），單盒售價達102元，較平時漲240%。

至於蓮花清瘟在另一個電商平台天貓上的價格也出現參差不齊的現象。天貓綜合排列前三的連花清瘟膠囊規格分別為0.35g*24粒／盒、0.35g*36粒／盒和0.35g*48粒／盒，24粒和36粒規格的售價明顯高於48粒許多，單盒價差超22元。其中，0.35g*36粒／盒的連花清瘟膠囊售價為52元。

在實體藥店方面，以0.35g*36粒／盒規格的連花清瘟膠囊為例，四川成都周邊單盒售價在21至26元，若以26元／盒的價格計算，上述藥店的連花清瘟膠囊價格為平時售價的兩倍。

針對蓮花清瘟價格瘋漲的現象，各地監管部門陸續出手，著手調查刻意哄抬價格的不肖商人。杭州市監局發文指，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法行為，以維護消費者合法權益和良好價格秩序。

北京市監局也強調，提醒經營者不得對糧油肉蛋菜奶等民生商品和口罩、抗病毒藥品、消毒殺菌用品、相關醫療器械等防疫用品囤積居奇、捏造散布漲價信息、哄抬價格。