快訊／衣服勾到…食品行女員工被扯進攪拌機　右手臂變形痛苦慘叫

▲食品行女員工被扯進攪拌機，右手臂變形被緊急送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區中興路二段一間食品行16日下午2點多，突然傳出一名女員工的慘叫、聲哭喊，同事看到她卡進攪拌機裡，趕緊上前停止機器並報案，消防員到場協助將人拉出，女員工整隻右上臂已變形，緊急送往新店耕莘醫院救治，詳細案發原因待查。

據了解，案發當時女員工操作機器準備攪拌麵糰，結果衣服勾到機器，導致她右手被扯進攪拌機裡，整隻手嚴重變形，女員工發出痛苦慘叫、淚流不止，目前被緊急送醫治療。