水泥攪拌機沒關「害女童全身骨碎」　工地最早竟想只賠1.3萬元！

▲攪拌機放置在人行道上，且停工後未斷電。（圖／翻攝自秒拍、紫牛新聞）。



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南衡陽市一名4歲女童日前誤闖工地，跌入水泥攪拌機後全身多處骨折，正在加護病房搶救。工地負責人事後聯繫女童的父親，表示願意賠償，但開出的金額竟只有3000元（約1.3萬元新台幣），被拒後也只加至5000元，一直到警方介入協調後，才同意先付5萬元醫療費（約22萬元新台幣），但與醫院預估的20萬元（約86萬元新台幣）仍有巨大差距。

根據陸媒報導，女童的父親表示，他當時在家炒菜，被通知女兒受了重傷，馬上跑到工地現場將攪拌機關閉，並叫來了救護車，「一開始是送到縣級醫院，醫生說人快不行了，我們趕快轉到大醫院去，醫生救治時，說她瞳孔放大，情況危急，肺部出血、肝出血、頭部、頸椎骨折，肩骨、盆骨、小腿等都斷了，現在還在加護病房。」

▼女童身受重傷，尚未脫險。（圖／翻攝自秒拍、紫牛新聞）。



女童的父親指出，工地緊鄰住宅社區，沒有任何圍擋與警示，非常簡陋，而且出攪拌機就放在人行道上，停工了也沒有斷電，「孩子出事的時候我不在，也有一定的監護責任，我現在就希望我們雙方一起湊錢救我女兒。」

女童的父親表示，事發之後，工地的負責人聯繫他，表示願意賠償，但金額竟只有3000元，「我不接受，他們就先掛了，隔一小時再打來，說加到5000元，這根本也沒辦法解決我們的情況。」

女童的父親提到，經過警方的協調後，施工方才將賠償金額提高到5萬元，「5萬元我已經拿到了，現在女兒還在接受治療，不知道後續情況，目前醫療費用我自己付了4萬元，醫院說女兒接受重症治療需要20萬的費用，醒過來的後續治療費用還不好說，我現在只希望我女兒能早點醒過來。」