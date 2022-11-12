竹聯幫搞毒咖啡分裝　自動攪拌機出動「一年攪出10萬包」賺3千萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前偵破檳榔攤姐妹花販毒，循線追出幕後主嫌竟是竹聯幫明仁會成員，警方在宜蘭、雙北等地逮捕19名嫌犯，並且在新北市樹林區查獲中央毒品分裝工廠，毒販還買來攪拌機「均勻」混和毒品，一年最多可以出貨10萬包，不法獲利上看3千多萬。

警方調查，綽號「小方」的30歲方姓男子，有竹聯幫明仁會背景，警方日前破獲檳榔攤姐妹花賣毒，幕後主使者就是方姓男子，方姓男子得知行蹤曝光之後，立刻持偽造身分證到宜蘭租房子，帶著女友以及2名小弟躲到宜蘭的豪宅。

▲刑事局偵破竹聯幫明仁會成員涉嫌販毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，小方多次向人炫耀，靠著假證件蒙混過關，但孰不知卻都被警方掌握行蹤，警方在2日前往宜蘭逮人，並且先後逮捕蘇、藍等2名左右手，共計逮捕方在內的19人到案，並依毒品罪嫌移送法辦。

小方在宜蘭期間，透過電話指揮蘇、藍2人販賣毒品咖啡包，蘇主要負責宜蘭、桃園以及新竹，藍則是主要在雙北地區活動，並透過2人將新北市樹林地區的中央分裝工廠加工完成的毒品咖啡包，交給各地的藥頭兜售。

▲黑幫成員從事販毒活動，還擔心攪拌不均，買來自動攪拌機拌勻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，小方等人到南部購買毒品原料，在中央分裝工廠加工之後出貨，為了追求毒品咖啡包品質，還買來自動攪拌機，將毒品以及果汁粉「均勻」分配，且快速又省人工，一年下來至少出貨10萬包，獲利達3千多萬元。

小方到案後，也因為4件販賣毒品罪嫌遭發布通緝，也依照相關規定解送歸案，另外警方還查扣毒品k他命、卡西酮以及一粒眠等毒品，另外還有工廠加工的工具，也查扣現金72萬元。