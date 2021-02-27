4歲女兒「跑到水泥攪拌機裡了」　全身骨頭被攪碎！父抱出陷崩潰

▲涉事的水泥攪拌機。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南衡陽市一名4歲女童小欣（化名）近日誤闖工地，隨後跌入水泥攪拌機中，被攪成重傷，目前仍在加護病房搶救。小欣父親怒批工地安全設施不足，不但沒有圍擋、無人值守，且2台攪拌機都未斷電。

綜合陸媒報導，事發於衡陽市祁東縣，小欣24日當天下午5時許與鄰居小孩外出玩耍，約1小時後，其父親便接獲鄰居通知，稱小欣「跑到攪拌機裡面去了！」。

小欣家人隨即趕到現場，抵達時攪拌機已鄰居關停，但小欣則仍被困於攪拌機內，已失去意識。小欣父親緊急將女兒抱出，並交由救護車送院搶救。

▲小欣家屬崩潰大哭。（圖／翻攝自秒拍）

小欣父親回憶當時情況，「當時她情況很嚴重，縣級醫院說她快不行了。後來我們把她轉到了衡陽南華大學附屬第二醫院，醫生來救治的時候，說她瞳孔放大，情況很危急。她全身很多地方骨頭碎了，肺部出血，肝出血，頭部骨折，頸椎骨折，肩骨頭斷了，盆骨斷了，小腿斷了...。」

▲病情介紹。（圖／翻攝自紫牛新聞）

經檢查，小欣被診斷為創傷性窒息、失血性休克，全身多處骨折，肺部挫傷出血感染、胃潰瘍、左腎挫傷有積血，多臟器功能不全，全身多處擦傷等。目前，小欣仍在加護病房插呼吸機搶救，仍未脫離生命危險。

小欣父親事後怒指肇事工地安全設施不足，該地兩側是行人路卻無圍擋，且事發時沒有值守，行人可自出自入。

工地負責人事後聯繫小欣父親，提出賠償3000元（人民幣，下同，約新台幣1.3萬元），後又加到5000元，但均被家屬拒絕。在警方協調下，施工方同意先支付5萬元（約新台幣22萬元）的醫療費，後續賠償則繼續協商。

影片傳送門