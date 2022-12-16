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社會 社會焦點 保障人權

「美國購毒賣澳洲」…1kg獲利80倍　統籌跨國販毒幕後「操手」曝

記者邱中岳／台北報導

刑事局國際科掌握台人與澳洲販毒集團進行跨境走私販毒，與美、澳警方共組行動代號Operation Greenhill（綠丘行動）的緝毒工作，最後在台灣新北市逮捕2名嫌犯，並前往美國採取毒品樣本返台檢驗，據悉，2人在美國購毒轉售澳洲，每公斤獲利達80倍。

刑事局在4月初接獲線報，有2名台灣籍男子涉嫌從美國購買安非他命，最後出貨交易到澳洲，刑事局立刻聯繫澳洲警方成立「綠丘行動」，結合美國、澳洲警方組成毒品查緝專案。

▲▼刑事局查獲周姓男子涉嫌跨國販毒集團。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局查獲周姓男子涉嫌跨國販毒集團。（圖／記者邱中岳翻攝）

台灣警方掌握新北市1名33歲周姓男子、桃園市1名36歲的林姓男子涉嫌重大，最後分別再7月、10月份逮捕2名嫌犯，美國警方也查獲藏放在印表機內，正準備出口到澳洲的30公斤安非他命。

警方指出，周姓男子從小前往美國唸書，在美國建立人脈，事後多次出入境美國，疑似就是透過在美國的陳姓男子投資購買毒品，曾在2017年運輸6公斤k他命包裹，被判刑4年未入監服刑跑路。

周姓男子跑路期間，利用加密軟體聯繫林姓男子前往美國聯繫陳男，在美國購買毒品再售往利潤較好的澳洲販售，轉手獲利達80倍，警方掌握情資與美、澳一網打盡，目前正查緝在美國逃亡的陳男到案。

▲▼刑事局查獲周姓男子涉嫌跨國販毒集團。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台灣刑事局聯合美、澳警方組成「綠丘行動」，逮捕2台人涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

美國緝毒人員在洛杉磯查扣30公斤安非他命，據了解，在美國安非他命毒品一公斤要價2500元美金，但是銷售到毒品管制較為嚴格的澳洲，每公斤要價20萬美金，周男子等人藉此賺取差價利潤。

警方逮捕周、林2人，訊後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，據悉，2人均沒有黑幫背景，但因為周有美國方面的人脈，所以找來股東投資，一起投資購毒賣往澳洲牟利。

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