鄭文燦肯定李俊俋「三心二箭計畫」　呼籲選民投票日踴躍投票

記者翁伊森／嘉義報導

選戰倒數48小時，桃園市長鄭文燦16日特地來到嘉義市，陪同民進黨嘉義市長候選人李俊俋，進行車隊掃街和鄉親懇託。

▲▼ 鄭文燦肯定李俊俋三心二箭計畫 呼籲選民投票日踴躍出來改變嘉義。（圖／記者翁伊森翻攝）

李俊俋日前於廟口開講時，特別提到一間房屋在遭受祝融之災後，竟可以在嘉義最熱鬧、觀光客最多的文化夜市閒置4個月，效率之低落令人匪夷所思。而黃敏惠市府就突然在本周緊急進行拆除，令人質疑是否緊張選情才有所動作。李俊俋則表示，「雖然不清楚是否黃市長是因選情緊張才有所動作，不過自己認為市政有事情就要馬上處理，那棟房子已經燒掉4個多月都沒動」。

李俊俋也表示，今年5月市政府被監察院糾正，市政府北棟還沒做，市府才說10月送計畫；肉品市場改建，推中央沒補助，但卻是嘉義市府要減列補助，「這些都是該解決的問題，卻一直放在那裡」，他強調，「自己覺得很奇怪，社會福利不做、市政需求不做，都要選舉才處理，如果黃敏惠不做，李俊俋來做，我們會幫市民解決問題」。

李俊俋重申他的三心二箭政策，向市民朋友催票，他除了表示，包括65歲以上長者的假牙補助、75歲以上的健康檢查補助，生育津貼補助每胎兩萬元，從原來全國最低的8000元提高到兩萬元，這都是嘉義做得起來的；他也談到嘉義的產業發展，一定要做好交通建設，在鐵路高架化施做的同時，還要推動輕軌計畫，自己也會利用嘉義市的優勢，積極推動智慧醫療生技照護產業，讓嘉義的年輕人可以留在嘉義上班、就業，這是解決嘉義市現在年輕人不斷流失的方法。

鄭文燦則肯定李俊俋翻轉嘉義的三心二箭的計畫，他表示，老人裝假牙補助還是生育補助桃園都有實施，嘉義也一定做得到。他說：「有改變有翻轉，嘉義才會變得不一樣，希望嘉義人都能夠在投票日回來投票，因為這一票會改變嘉義。」