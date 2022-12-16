快訊／不只低溫威脅　鋒面通過！2縣市大雨特報

▲氣象局針對基隆和新北發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

寒流來勢洶洶，除溫度將逐步下滑外，受鋒面夾擊，氣象局今下午針對基隆市和新北市等2縣市發布大雨特報，提醒嚴防坍方落石。

氣象局今(12/16)下午2時25分發布大雨特報，氣象局表示，鋒面通過，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

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大雨特報

影響時間：16日下午至17日晨

大雨範圍：基隆北海岸

▲周末寒流來襲，低溫下探6度。（圖／記者屠惠剛攝）

根據氣象局預報，今日鋒面在台灣附近，水氣增多，主要還是在北台灣降雨較明顯，整日為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸及大台北山區下雨時間較長，可能有局部大雨發生，而中午過後各地降雨機率也提高，中南部及花東地區開始有局部短暫降雨出現，建議下午外出都要攜帶雨具備用。

溫度方面，今天稍回溫，不過早晚仍涼，各地低溫普遍為16到19度，而白天北台灣高溫回升到19、20度，其他地方為23至26度，高屏則還是可以來到28、29度，感受溫暖舒適；另外冷空氣在晚上之後逐漸南下，溫度會一直下降到周日早上，所以假日兩天受強冷空氣影響，各地感受嚴寒，北台灣來到8至9度，其他各地也都有10度左右，局部溫度還會再更低一些。

明天周六（17日）鋒面通過及寒流南下，各地氣溫大幅下降，周日（18日）寒流影響，天氣非常寒冷；周六晚至周日清晨中部以北低溫只有8到10度，其他地方也只有11至13度，沿海空曠地區及近山區平地會更低，周日白天溫度回升不明顯，天氣持續偏冷；周六上半天降雨仍明顯，下午開始水氣逐漸減少，晚上之後轉乾，剩北部、東半部地區及中南部山區仍有局部、零星短暫雨，周日降雨更少，各地大多為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，周六高山水氣多，氣溫進一步下降，若溫度、水氣配合，周六至周日清晨3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪，山區道路易有積冰或路面濕滑的現象，民眾若前往山區活動請特別注意。