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台南88槍槍擊案25天未破　學甲分局長蔡宗昌遭拔官

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一大選前15天，台南學甲發生震驚社會88槍槍擊案，市議員謝財旺服務處及1間公司被槍手持衝鋒槍射擊共88槍，案發後檢警只逮獲1名涉嫌動過槍手機車的郭男，案發至今25天槍手仍未到案，面對藍綠及各界質疑聲浪，台南市警局長方仰寧5日決定將蔡宗昌「拔官」，與保安大隊長職務互調，引起警界震憾。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，對於大家關注學甲分局分局長蔡宗昌人事異動案，學甲分局長蔡宗昌調任台南市警局保安警察大隊大隊長職位，遺缺由保安警察大隊大隊長劉全褔接任，預定周三交接。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，本次異動原因係基於蔡分局長內部管理未盡允當、處事未能傾聽同仁聲音，考量他外勤歷練經驗較為欠缺，經綜合考量及因應治安需要，才做成此一人事調整，請社會各界繼續給台南市警局支持。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，學甲轄區於11月10日發生槍擊案，案發後台南市警察局即獲得署長調度刑事警察局支援成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組比對分析各項資料，目前已經掌握多名共犯涉案事證，必鍥而不捨，全力查緝，將歹徒繩之以法，不會因學甲分局長異動，而影響進度。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南警界對蔡分局長被拔官，普遍持正面看法，認為有助於學甲88槍槍擊案之偵辦效率之提升。

▲學甲分局長將由保安警察大隊大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝）

▲學甲分局長將由保安警察大隊大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，原任分局長蔡宗昌，中央警察大學正科59期行政警察學系、國立台北大學犯罪防治研究所碩士畢業，歷任內政部警政署秘書室專員、秘書、科長、教育組科長、連江縣警察局、台東縣警察局副局長等重要職務，自2022年1月17日調任學甲分局分局長至今11個月。

新任學甲分局長劉全福，中央警察大學正科60期行政警察學系、國立台北大學公共行政暨政策研究所碩士畢業，歷任台東縣警察局人事室主任、刑事警察局人事室組長、南投縣政府警察局、警政署保安警察第七總隊、航空警察局及本局人事室主任、保安警察大隊大隊長等重要職務。

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