妻出國董事長偷吃鄰居7年「還要1388萬養一輩子」　正宮怒告

▲女子趁董娘長期在國外，與董事長發生婚外情，還要求對方開本票，養她一輩子。（示意圖／Pakutaso）

記者翁子皓／台北報導

郭姓建商董事長趁妻子出國時，與蘇姓女鄰居發生長達7年的不倫戀，對方甚至因此懷孕墮胎，之後還要求郭養她，直到郭男退休為止，還要對方開立總金額1388萬的51張本票給她。郭妻回國後，認為蘇女破壞婚姻，憤而提告，法官認為蘇女確實介入他人婚姻，判蘇女要賠60萬。

判決書指出，郭男趁郭妻2006年單獨帶4子前往加拿大讀書時，與鄰居蘇女發展婚外情。郭妻2020年返國後發現此事，要求蘇女與郭男保持距離，否則將依法提告。然而，蘇女仍常糾纏郭男，還要郭男與老婆離婚，甚至在2021年3月要求郭男簽立悔過書，還必須付錢養她，直到郭男退休無收入為止，又要郭男開立共51張本票，總金額達1388萬元。

蘇女供稱，郭男騙說他長年獨居，而郭妻在國外居住多年，郭男這10多年確實自己一人獨居台北，讓她以為郭男已離婚，還說自己才是受害者，長期受郭男強烈追求，糾纏不休、欺騙，更遭到郭男長期跟蹤、騷擾，甚至害她被眾人誤解，讓她身心受到巨大痛苦，至今無法正常工作、生活。

法官調查，郭男雖曾向蘇女表示準備離婚，但並不是說已經離婚，可見蘇女在知道郭男有配偶的情況下，仍與他交往、發生性行為，而蘇女又曾在報案時稱郭男為男友，亦多次與郭男共同搭機出國，可見蘇女與郭男為兩情相悅，絕非如蘇女所說，是郭男長期糾纏、騷擾她，法官認定蘇女侵害郭妻的配偶權，判她要賠60萬，全案還可上訴。