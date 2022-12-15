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社會 社會焦點 保障人權

人夫外遇老闆娘狂寄裸照　嘲諷她老公「表兄弟一大堆」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄陳姓農夫與攤販老闆娘A女發生婚外情，後來對方不願意繼續交往，他竟然在去年3、4月間寄送裸露胸部、下體的照片，並傳LINE恐嚇，「照片一張6元，2000元幾張，妳自己算」、「XXX（A女丈夫）佩服你，你的表兄弟一大堆」。橋頭地院岡山簡易庭審理後，判陳男應賠償A女25萬元。

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲陳男不滿A女不願意繼續交往，竟寄送裸照威脅。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，自己和陳男都是有配偶之人，因為生意來往認識，進而開始交往，期間對方曾取得她的胸部、下體自拍照，後來她不願意繼續交往，對方竟然在2021年3、4月間透過LINE傳送訊息恐嚇，包含「我就不信搞不開你們夫妻」、「給妳一句話，我陳XX絕對不會放過你們夫妻」、「照片一張6元，2000元幾張，妳自己算」。

A女表示，陳男除了傳訊息恐嚇，還將她的私密照片以信封密封，再放置於攤位或郵寄到她家，並在照片背面寫下「XXX（A女丈夫）佩服你，你的表兄弟一大堆」、「XXX，無路用的男人」等字句，羞辱她與丈夫，因此決定提告求償60萬元。

刑事部分，陳男被橋頭地院法官依散布文字、圖畫誹謗罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。民事部分，陳男並未反駁A女的主張，僅表示對方請求賠償60萬元，金額過高，希望法官酌減。

橋頭地院岡山簡易庭認為，陳男握有A女的私密照片，並以此恐嚇，讓女方受有極大的精神壓力，考量到雙方的社會地位、經濟收入等因素，最終判他應賠償25萬元較為適當。

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