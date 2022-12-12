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建商老董偷吃美魔女！被逼簽1388萬元本票　正宮返國怒告結果曝

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北一建商老董和小三交往8年，還在小三要求下，開立千萬本票給她。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

一名建商老董因妻子兒女都在加拿大居住，長年獨居台北，和小三女鄰居日久生情，發展不倫戀長達8年，期間不僅讓小三為他懷孕墮胎，更在小三的要求下簽悔過書，並開立51張本票給她，總金額高達1388萬元。妻子回國後發現兩人姦情怒提告，和老董以鉅額賠償金調解後，發現兩人仍繼續來往，再怒告小三求償100萬。台北地院審理，認為小三侵害配偶權，應賠償妻子60萬元，全案還可上訴。

據了解，這名現年60多歲的建設公司董事長，年輕時把4個孩子送到海外求學，妻子也陪同前往生活，老董獨自在台北過日子，因地緣關係，漸漸地認識住在附近的女鄰居，這名女鄰居比老董年輕20歲，靠著自己的打拼，在公司當上高階主管，生活不愁吃穿，因天生麗質加上後天保養，身形外貌出眾，打扮起來雍容華貴。老董與她日久生情，兩人約從2012年起開始交往。

正宮主張，她於2020年暑假與小兒子回國時，發現丈夫經常深夜才回家，後來丈夫坦承有婚外情，表示和小三交往已長達8年，小三還曾懷孕墮胎。她在台期間，小三甚至要求丈夫與她離婚，且時常糾纏導致丈夫缺席家庭聚會，她遂於同年8月對丈夫和小三提告，後因丈夫保證不會再和小三來往，她才撤回告訴。

正宮指控，撤告後小三仍持續和丈夫來往，去年小三更逼丈夫簽悔過書，承諾必須給錢給到他退休為止，並要丈夫開立51張本票，金額高達1388元，不只侵害她配偶權，還侵害她的剩餘財產分配請求權，讓她忍無可忍，再對小三提告求償100萬元。

小三辯稱，老董向她謊稱自己1人長年獨居，事實上正宮也早已移居國外，他們兩人早就各過各的，且在老董追求她之前，也有前任女友，可見他們夫妻倆的關係並非她破壞，正宮先前提告時，老董也表示都是他的錯、他會處理，已賠償正宮鉅款並和解撤告，正宮沒理由再告她。何況她才是受害者，長期遭老董單方面追求、欺騙、騷擾，身心痛苦到無法正常工作，因此精神慰撫金應判為0元最適當。

法官查看相關資料，根據老董在前案自述，他與小三認識1年後，已相戀交往長達8年，過程雙方都是已婚身分，後來小三恢復單身，就時常要求老董離婚。此外，由小三表示「你答應我要去離婚就是給我離婚」等語，也證明小三知道老董的婚姻狀況。

法官指出，小三雖辯稱老董長期騷擾、性侵自己，卻從2002年到2020年間多次和老董搭機出國，顯然證詞不足採信。另正宮於2020年提告，經老董應要求下跪道歉並賠償鉅額款項達成和解後，已撤回告訴，但與減免小三賠償無關，判小三侵害配偶權，應賠償60萬元，全案還可上訴。

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