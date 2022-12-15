暗夜縱火中和出租公寓9死　李國輝更三審逃死改判無期徒刑

▲中和出租公寓縱火害死9命，李國輝獲判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一審、二審、更一審、更二審四度遭判處死刑。全案經撤銷發回後，高院15的更三審，改將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。

新北市中和區興南路一處出租公寓，2017年11月晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕緬甸華僑李國輝（54歲）。李男自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，先前就2度縱火。而他為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到幻聽為由，在2度警告出租處的蘇姓男子後，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油，對蘇姓友人的住處縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟。李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，雖然他辯稱有聲音要他放火，但檢警仍依殺人罪嫌提起公訴。但李男絲毫不見悔意，法院審理時，他多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」

法院一審、二審、更一審、更二審四度將他判處死刑。案經上訴最高法院，最高法院針對本案召開言詞辯論庭。李男律師又以李男為緬甸華僑，不懂中文，警詢、偵查期間均未有通譯協助翻譯，違反正當法律程序原則等等理由，主張死刑判決違法；至於檢方則論告，認為本案死刑判決「至允至當」。最高法院最後將全案撤銷，發回高院更三審。

更三審法院於15日宣判，改將李國輝判處無期徒刑、褫奪公權終身。李國輝歷審宣判均出庭聽判，但這次他不願出庭聽判；高院稍晚將公布判決理由。