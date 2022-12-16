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趕快去領！「這縣市」最高發1萬元現金　還有超過3千人沒領

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲高雄重陽禮金最高1萬元現金，仍有3千多人未領取。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

趕快領錢！高雄市自9月開始發放重陽敬老禮金，100歲以上人瑞可領最高1萬元現金，今年有近51萬位長輩可領到，目前仍有3千多人未領取。

高雄市今年重陽節敬老禮金自9月20日起發放，55至64歲原住民及65至79歲每人致贈1000元、80至89歲每人1500元、90至99歲每人5000元、100歲以上人瑞每人1萬元，發放金額達6.2億，今年有近51萬位長輩可領到禮金。

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社會局指出，今年重陽敬老禮金由各區公所派員親自送達或以轉帳方式匯入帳戶，以表達市府對長者關懷之意。重陽敬老禮金致贈作業，目前已接近尾聲，但仍有部份長者因致送期間不在或因故沒有收到，社會局於11月1日起至12月31日止受理補領。

▲▼發錢了！高雄重陽禮金最高爽領「現金1萬」，領取資格曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲社會局即日起受理補領重陽禮金。

社會局提醒，請長輩攜帶個人身分證及私章（若為代領，請代領人亦須帶身分證、印章）至市政府四維行政中心社會局老人福利科(高雄市苓雅區四維三路2號9樓)辦理。

社會局呼籲，請於民國46年12月31日(含)前出生，今(111)年6月30日以前即設籍高雄市，且9月4日以前戶籍未曾遷出且尚未領取重陽敬老禮金之長者盡速來補領，逾期則視為放棄，將不再另行補發。

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