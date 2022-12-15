獨／高雄6旅店遇惡砸住客！業者嘆損失慘重　轟警求低調助考績

▲高雄市發生6家旅館被人砸店，警方要求被害店家「低調」。（圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市為了迎接聖誕節以及跨年舉辦了一連串的活動，旅宿業者紛紛準備要搶商機，但是現在卻發生不名住客「惡意砸店」的怪事，有住客入住飯店之後，大肆破壞砸壞飯店房間內的擺設，造成飯店業者損失慘重，據了解目前已經有6家店被砸，不過被害的旅宿業者向《東森新媒體ETtoday》投訴，表示警方希望他們「低調」，畢竟現在是打考績的時候。

高雄市就有旅宿業者向《東森新媒體ETtoday》投訴，就在6日的時候，有住客在退房之後，旅宿人員進入房間內打掃，眼前的一幕卻是非常傻眼，因為裡面感覺是被惡意砸店，宛如戰場過後，讓他們損失慘重。據他了解目前高雄市總共有6家旅店也遭受同樣待遇，他怒轟根本就是「住一家砸一家」，也因為有6家不同旅店被破壞，所以根本就是不單純的恩怨問題，他不排除可能是「隨機犯案」。

記者追問是否有報案？這名旅宿業者口氣瞬間從憤怒改為無奈，因為他被警察「人情」困擾，他說轄區警方希望他能夠低調「默默承受」這一切，畢竟現在是年底，適逢警察要打考績的時候，所以他也不太敢透露太多，怕被警察「秋後算帳」，但是被砸是事實，現在又靠近年底，高雄市政府又舉辦很多活動要吸引外地客來到高雄拚觀光，一時間要修復房間，恐怕也不太容易。